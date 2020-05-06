Украинские инженеры или исламисты: кто виноват в крушении самолета в Сомали?

В Сомали 4 мая потерпел крушение самолет, зафрахтованный некоммерческой организацией и перевозивший гуманитарную помощь. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли. Падение произошло в районе города Бардале, регион Бай, за три минуты до посадки на аэродроме.

Самолет Embraer E-120 с кенийской регистрацией 5Y-AXO принадлежал сомалийско-кенийской авиакомпании African Express Airways и выполнял рейс по маршруту Могадишо — Байдабо.

На следующий день после крушения кенийское управление гражданской авиации выпустило пресс-релиз, в котором сказано, что авиакатастрофа случилась «при пока еще не выясненных обстоятельствах».

На данный момент существуют две версии причины авиакатастрофы.

Есть вероятность, что самолет сбили эфиопские военные зенитно-ракетным комплексом. Возможно, атака была непреднамеренной. Аэропорт и близлежащая территория находятся под охраной эфиопских военнослужащих, размещенных там в рамках соглашения между двумя странами. По словам генерального секретаря Сомали Абдалле Ахмеда Мумина, первоначальное расследование показало, что самолет был сбит эфиопскими войсками, находившимися там на учениях.

Помимо человеческого фактора вероятны проблемы с технической составляющей. Известно, что единственные исправные ЗРК, которыми располагает Эфиопия, были модернизированы украинскими компаниями по программе «Голубой Нил» в 2017-2020 гг. Таким образом, вопрос о качестве работы украинских военных инженеров возникает сам собой.

Согласно второй версии, которую в качестве альтернативной предлагают некоторые онлайн-издания, в частности кенийский новостной портал Standard Digital, самолет атаковали боевики исламской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), вооруженные силы которых развернуты в районе падения самолета. Однако информация, что террористы взяли ответственность за нападение, отсутствует.