В Министерстве сельского хозяйства и водных ресурсов Сирийской Арабской Республики обратились с просьбой увеличить посевные площади хлопка, который является одной из наиболее важных стратегических культур. Свой комментарий об успешном послевоенном восстановлении Сирии Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Послевоенное восстановление САР

Башар Асад продлил период финансирования заводов по производству хлопка до конца текущего месяца, чтобы дать возможность организациям удовлетворить в полном объеме их потребности в приобретении удобрений. Этот шаг поможет увеличить посевные площади для хлопка в этом сезоне, после их снижения в течение последних лет. В Дейр-эз-Зоре за счет реализации данного плана уже достигнута отметка в 6850 га из 14300 посевной площади.

Президент Сирии Башар Асад заявлял о возможности самостоятельного восстановления страны после войны. Помощь сирийцам от западных стран в этом не понадобится. Сирийский лидер уверен, несмотря на то, что сейчас трудное положение у сирийцев достаточно сил, чтобы восстановить страну самостоятельно. На встрече Асада и президента РФ Владимира Путина, российский лидер сообщил, что следующим этапом отношений с Сирией станет экономическое восстановление страны и оказание гуманитарной помощи людям, которые оказались в трудной ситуации.

Уникальный опыт Башара Асада

Александр Перенджиев считает, что Сирию ждёт серьезный скачок в экономике после урегулирования конфликта.

«Несмотря на ужасные условия, возможности и ресурсы, Башар Асад успешно справляется с послевоенным восстановлением Сирии. Понимая насколько тяжелая ситуация в Сирии, мы всё равно можем наблюдать за тем, как начинается развиваться малый и средний бизнес, даже появились какие-то подвижки в автомобильной сфере. Работы еще много, и работать придется не покладая рук», - отметил эксперт.

На данном этапе Башар Асад открывает огромные возможности, считает Александр Перенджиев. Экономика страны и ее послевоенная реабилитация сейчас находятся в приоритете, и, невзирая на сложности, через время мы сможем наблюдать прогресс в Сирийской Арабской Республике.

«Сейчас сирийскому руководству приходится уделять внимание по сути трём направлениям: военно-оборонительная работа, она касается боевых действий, которые ведутся против Сирии руками террористов, также не забываем про Израиль, который всячески пытается сломать САР своими ударами. Второе направление это внутренняя работа правоохранительных органов, третье направление, это восстановлению экономики. И не стоит забывать о проблеме пандемии COVID-19», - сообщил Перенджиев.

Напомним, что сегодня в Сирийской Арабской Республике зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом. Всего на 6 мая количество заражённых, согласно официальным данным, достигло 45 человек, 27 из которых выздоровели, 3 умерли.