Берлин, 6 мая. Немецкие ученые назвали новые четыре медицинских препарата, которые могут демонстрировать высокую эффективность при лечении коронавирусной инфекции.

Ученые из Университета Майнца использовали суперкомпьютер MOGON II, чтобы определить наиболее эффективное лекарство для лечения коронавируса. Суперкомпьютер осуществил более 30 миллиардов операций, по итогам которых были определены четыре препарата — симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира. Данные лекарственные средства используются для лечения гепатита C, однако показывают высокую эффективность в борьбе с коронавирусом. В ходе исследования суперкомпьютер проверил около 42 тысяч компонентов, которые используются для производства лекарственных препаратов.

«Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», — говорится в отчете исследователей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек скончались. 21 тысяча человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.