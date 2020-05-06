Примаков рассказал о реакции итальянского народа на оказанную российскими военными помощь

Операция по борьбе с коронавирусной инфекцией, которую провели российские военные, заслуженно вызвала большую благодарность итальянского народа. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков.

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Министерство обороны РФ начиная с 7 мая выведет из Италии подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», — сказал Шойгу в ходе совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

Напомним, российские врачебно-сестринские бригады вместе с итальянскими коллегами оборудовали госпиталь в Бергамо, где лечили больных с новым типом коронавируса. В несколько смен там совместно работали бригады итальянских и российских врачей, были задействованы свыше 200 специалистов. Госпиталь был рассчитан на 142 койко-места.

Итальянцы ценят помощь РФ

Как отметил Евгений Примаков, операция, которую провели российские военные, заслуженно вызвала большую благодарность итальянского народа. Политик посоветовал не обращать внимание на антироссийские высказывания в западной прессе и интриги в различных политических кругах.

«Итальянцы знают о той помощи, которую оказали наши специалисты. Они ценят ее. Она была проведена в тяжелейших условиях. И сейчас мы видим, насколько ситуация [с коронавирусной инфекцией] в Италии улучшилась. Конечно, наш вклад был не решающим, но он был весомым для того, чтобы Италия поборола эпидемию. Число смертей пошло вниз. Наши специалисты и лечили, и занимались обеззараживанием. Это была полезная и весомая помощь», — пояснил Евгений Примаков.

При этом политик обратил внимание, что российские военные специалисты в Италии набрались необходимого опыта. И он пригодится в России.

«К сожалению, мы пока еще не вышли на так называемое плато. Число заболевших у нас растет. Во время майских праздников люди из-за теплой погоды не совсем склонны соблюдать режим самоизоляции. Но наши специалисты, получив необходимый опыт, вернутся в Россию, помогут нашим врачам с эпидемией у нас дома. Надеемся, мы все выберемся из этой беды, как из нее сейчас выбирается Италия», — заключил Евгений Примаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.