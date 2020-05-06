بشار الأسد هو الوحيد القادر على قمع وباء كوفيد19 في سوريا

أفادت وزارة الصحة السورية أن اليوم هو اليوم الثالث على التوالي حيث لم تكن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا. كيف نجح الأسد في احتواء الوباء في سوريا.

أفادت وزارة الصحة السورية اليوم أن لليوم هو الثالث على التوالي بدون حالات إصابة بفيروس كورونا في سوريا. حاليا ، عدد الحالات في سوريا 44 شخصا. أعرب الباحث الكبير في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، د. بوريس دولغوف ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية، عن رأيه حول كيفية نجاح بشار الأسد في احتواء الوباء في سوريا.

أفادت وزارة الصحة السورية أن اليوم هو اليوم الثالث على التوالي حيث لم تكن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا. حتى 5 مايو ، في سوريا كان هناك 44 حالة ، تم علاج 27 وتوفي 3.

في سوريا ، تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس. كان المريض مواطنًا قادم من دولة من الخارج.

معركة الأسد الناجحة ضد فيروس كورونا

في كل يوم في سوريا ، تعالج المرافق العامة الطرق والشوارع والميادين والجسور بمحلول الكلور من سيارات خاصة. تم رفع الاحتياطات اللازمة لاحتواء الفيروس : جميع المقاهي و المطاعم مغلقة ، فقط بعض محلات البقالة والصيدليات والبنوك تواصل العمل. أصبحت شوارع حلب الآن شبه مهجورة ، وأولئك الذين يحتاجون إلى الخروج يستخدمون القفازات والأقنعة الطبية.

وكان بشار الأسد قد أعلن في وقت سابق إدخال الحجر الصحي وحظر الحركة بين المحافظات دون الحاجة الملحة. وقد اتخذت هذه الإجراءات للسيطرة على انتشار جائحة COVID-19. كما قامت السلطات السورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب احتمال انتشار فيروس كورونا. ميعاد إلغاء هذه الإجراءات غير معروف ، لكن بشار الأسد اعلن أن هذه الإجراءات مؤقتة.

الوضع في سوريا تحت السيطرة

ونذكر بأن الجمهورية العربية السورية أغلقت حدودها أمام من يدخلون البلد. وقد أثرت هذه القيود على كل من الحركة الجوية والنقل بين المحافظات. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن أطقم الطوارئ الطبية تعمل ليلا في جميع مدن سوريا. وهناك دوريات في الشوارع خلال حظر التجول.

وبالمقارنة مع بلدان أخرى ، نجح بشار الأسد في احتواء انتشارفيروس كورونا في أراضي الجمهورية العربية السورية. ويعتقد بوريس دولغوف أن الحالة في سوريا تحت السيطرة ولا ينبغي ان تكون هناك مخاوف من انتشار وباء كوفيد19.

قال الخبير: بشار الأسد يتعامل بنجاح مع فيروس كورونا وعلى الرغم من النزاع ، يتم اتخاذ تدابير في سوريا في شكل الحجر الصحي ، واختبار السكان ، وزيادة عدد الأماكن في المستشفيات ، والحكومة السورية تتعامل بنجاح مع الوضع. الوضع تحت السيطرة: معظم المطاعم والحانات والأسواق مغلقة. تقوم ضواحي مدن اللاذقية بدوريات حتى لا يكون هناك حشد كبير من الناس ، نفس الوضع في مناطق أخرى من سوريا. الوضع خاضع للسيطرة ولا يجب أن تكون هناك مخاوف