Миллиардера Босова нашли мертвым в собственном доме

Москва, 6 мая. Известный российский бизнесмен Дмитрий Босов был найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, пишет ТАСС. Долларовый миллиардер ушел из жизни в ночь на 6 мая в возрасте 52 лет. Как пишут СМИ, его нашли в собственном доме в Подмосковье.

В этом году журнал Forbes включил Босова в топ-200 самых богатых людей России. Он занимал 86 строчку с состоянием в 1,1 млрд долларов.

Босов родился в Барнауле в 1968 году, получил высшее образование в МГТУ имени Баумана. В 1997 году стал совладельцем алюминиевого завода в Красноярске.

Через три года основал группу «Аллтек», которой, в том числе принадлежит центр архитектуры Artplay. Был женат, у него осталось четверо детей.