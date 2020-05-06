Белоусов объявил о вступлении экономики РФ в сложный период

Москва, 6 мая. Россия вступает в сложный с экономической точки зрения период. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.

«Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой, на самом деле, более сложный период с точки зрения экономики», — сказал он.

Белоусов объяснил, что оказавшийся в трудном положении из-за коронавируса малый бизнес начал активно подавать заявки на зарплатные кредиты, и их объем превысил ожидания кабмина.

По его словам, большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже предоставлен «достаточно широкий набор льгот», и в последние две недели производства начали активно ими пользоваться.

«Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали», — добавил Белоусов.

Он пояснил, что при сохранении такого темпа определенные правительством лимиты окажутся выбраны примерно в середине мая, «в крайнем случае — в 20-х числах» месяца.

Напомним, что зарплатные кредиты стали одной из многих мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.