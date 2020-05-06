Главные новости 6 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 6 мая.

Познер говорит, что во время смены власти на Украине Россия столкнулась с «экзистенциальной опасностью». Познер объяснил Гордону, почему Россия вернула Крым.

Он озвучил позицию украинских властей, согласно которой Россия якобы причастна к гражданской война на Украине. В команде Зеленского рассказали о войне Украины со страной-«агрессором».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал запрет Instagram на слово «море». Жириновский рекомендовал россиянам вместо Ялты и Сочи «рвануть в ближайший супермаркет».

Украинский политолог считает, что Зеленского нельзя назвать «правильным президентом». Погребинский возмутился доверием украинцев к обманывающему их Зеленскому.

Общее число зарегистрированных случаев возросло до 165 929. В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса.

Как отмечает Виктория Талышинская, в дуэте она постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Экс-участница «Непары» рассказала о перенесенных унижениях в дуэте.

Пациенты, имевшие продолжительные контакты с инфицированными, более подвержены тяжелому протеканию болезни. Эпидемиолог рассказал, как выявить коронавирус при отсутствии симптомов.

Особенности РФ связаны с большой территорией, разной плотностью населения, а также многочисленных народов. Академик РАН объяснил уникальный сценарий распространения коронавируса в РФ.

При себе у пожилого мужчины нашли около двух десятков листовок, посвященных наступающему 9 Мая. Украинскому пенсионеру грозит тюрьма из-за открыток в честь 9 Мая.

«Слуги народа» обратились в КС с просьбой разъяснить слова из преамбулы конституции о «достойных условиях жизни». В Раде не поняли формулировку «достойные условия жизни» на Украине.