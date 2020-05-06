Как Россия будет выходить из самоизоляции: итоги совещания с Путиным по коронавирусу

Очередное совещание, которое провел президент РФ Владимир Путин, было посвящено мерам по противодействию коронавирусной инфекции, а также поэтапному снятию ограничений, введенных в России из-за пандемии COVID-19. Президент начал совещание с сообщения, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идет на поправку. Путин также подчеркнул, что ситуация постепенно выравнивается, а решения о постепенном снятии ограничений будут принимать главы регионов.

Ситуация на рынке труда

В ходе совещания министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что на сегодня в России зарегистрировано один миллион 243 тысячи безработных, значительный рост их числа отмечен в марте, когда были введены первые ограничения в связи с эпидемией. Министр также проинформировал об увеличении в России максимального размера пособия по безработице и рассказал, что зарегистрироваться на бирже труда теперь можно дистанционно.

Коронавирус — опасная инфекция

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания отметил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. Также в группе особого риска люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями; в частности, отягчающими факторами являются сахарный диабет и ожирение.

По словам Мурашко, российская медицина справляется с ситуацией: коек достаточно, а на дополнительные выплаты медикам правительство выделило 45,7 миллиарда рублей. Все дополнительные выплаты «очищены» от налогов, деньги поступают согласно графику.

Также министр рассказал, что в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 80 тысяч человек, из них 1133 на искусственной вентиляции легких. В стране развернуто 126 тысяч коек, и на сегодня проблем с госпитализацией нет. Также нормализована ситуация со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Продолжается разработка тест-систем для диагностики коронавируса и работа над вакциной.

Правительство поддерживает экономику

Министр экономразвития Максим Решетников в ходе совещания привел данные, что по состоянию на 29 апреля экономическая активность в России снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем, зафиксированным до начала нерабочих дней в связи с эпидемией.

Он рассказал о мерах государственной поддержки экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Правительство работает над поручением президента об отсрочке налогов на общую сумму около 217 миллиардов рублей, отметил министр. В ходе совещания были озвучены данные, что в апреле собираемость налогов в России снизилась на 30%.

Правительство работает над предоставлением предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочек по выплатам кредитов и по реструктуризации задолженностей, уже одобрено 60% заявок. Программа субсидированных кредитов под 0% на полгода расширена на все предприятия, вне зависимости от их размеров, рассказал Решетников. По словам министра, прямая финансовая поддержка бизнесу составит 80 миллиардов рублей. Приостановлены все проверки предприятий, лицензии продлеваются автоматически. Общая сумма льготных кредитов составит 436 миллиардов рублей, отметил он.

И. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал о льготах по ипотеке, о помощи застройщикам и обманутым дольщикам.

Президент, заслушав доклады министров, отметил, что все граждане и компании должны знать о мерах поддержки, предоставляемых правительством, чтобы иметь возможность ими воспользоваться.

Как выходить из карантина

Главный санитарный врач Анна Попова рассказала, что своевременно принятые в России ограничительные меры позволили задержать развитие эпидемии на два месяца. Глава Роспотребнадзора также представила план рекомендаций по трехэтапному снятию ограничений для граждан и бизнеса. По словам Поповой, при снятии ограничений нужно учитывать три показателя: темпы роста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват населения тестированием на COVID-19.

Рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

Снятие ограничений начинается с 12 мая. Решения о каждом этапе будут принимать главы регионов. При ухудшении обстановки ограничения вернут.

Первый этап

— Расширение перечня общественных мест, разрешенных к посещению. — Разрешение заниматься спортом на открытых площадках. — Открытие небольших магазинов и учреждений сферы услуг. — Разрешение прогулок с детьми.

Второй этап

— Разрешение семейных прогулок. — Открытие предприятий торговли и сферы услуг большей площади при ограничении по числу посетителей. — Возобновление работы образовательных учреждений (школ и детсадов).

Третий этап

— Открытие для посещения парков и скверов при соблюдении социального дистанцирования. — Возобновление работы предприятий сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей. — Возобновление работы всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

Москва готова к новому этапу

Сегодня именно Москва держит печальное первенство по количеству заболевших и по числу летальных исходов у пациентов с подтвержденным COVID-19. Это заставляет столичного градоначальника соблюдать особую осторожность при снятии карантинных ограничений.

«Мы переходим к важному этапу работы, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. — Вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но бессмысленно и топтаться на месте».

Собянин рассказал, что за последнее время в Москве кратно возросло число протестированных граждан, также резко улучшились показатели по своевременному диагностированию заболевания.

«Рост числа заболевших — следствие этого, а не знак ухудшения ситуации», — подчеркнул он.

Тем не менее, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, открывать в Москве предприятия сферы услуг пока преждевременно, отметил мэр. Однако уже с 12 мая в столице возобновится работа промышленных и строительных предприятий.

«При этом режим самоизоляции не должен ослабевать», — подчеркнул Собянин.

В заключение открытой для прессы части заседания Владимир Путин отметил, что практика показала правильность решения о передаче главам регионов полномочий по борьбе с коронавирусом. При этом работу по постепенному снятию ограничений и по оживлению экономики должно координировать правительство РФ, подчеркнул президент.

С начала пандемии в России выявлено 165929 заболевших, прирост за последние сутки составил 10559 человек. 21327 человек выздоровели; 1537 больных скончались. В Москве за последние сутки выявлено 5858 новых пациентов с подтвержденным COVID-19.