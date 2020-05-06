Врач COVID-госпиталя в Москве рассказала о непредсказуемости коронавируса

Москва, 6 мая. Новый коронавирус, несмотря на свою новизну, предсказуем, но болезнь может протекать по-разному в зависимости от сопутствующих патологий, которые есть у пациента, рассказала замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ доктор медицинских наук Елена Павликова.

«Люди по-разному переносят COVID-19 из-за индивидуальных проблем со здоровьем, а не по причине непредсказуемости вируса», — подчеркнула она в интервью телеканалу RT.

По ее словам, в «красной зоне» их COVID-госпиталя врачи работают по 8 часов, но не возвращаются домой. В «ковидарии» для сотрудников созданы все необходимые условия. Сама она не видела семью уже почти два месяца. Несмотря на то, что смена длится не 12 часов, усталость и напряжение все равно накапливаются, поэтому у врачей есть возможность взять передышку.

«Всегда на месте есть второй доктор или ординатор, вторая медсестра, которые могут подменить. У нас достаточно средств индивидуальной защиты, чтобы изредка позволять себе коротенькие перерывы», — добавила она.

Павликова добавила, что самой неустойчивой с психологической точки зрения была первая неделя эпидемии, «ведь трудно лечить то, что ты пока не узнал и не пощупал».

«Мы действительно столкнулись с абсолютно новым и незнакомым явлением», — добавила она.

Постепенно начал приходить опыт, некоторая уверенность и возможность прогнозировать ситуацию с каждым пациентом. В настоящее время в их «ковидарии» около 12—13% пациентов находятся в реанимации. В остальных отделениях почти 80% больных находятся на кислородотерапии — у каждой койки есть кислород. В последнюю неделю, как уточнила Павликова, количество пациентов колеблется от 127 до 134 человек.

За основу лечения, по словам врача, в их клинике берутся российские методы, рекомендации Минздрава и департамента здравоохранения, используются и внутренние наработки Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

Павликова подчеркнула, что новая коронавирусная инфекция не придумана, она настоящая и действительно очень опасная. В связи с этим она настоятельно рекомендовала всем соблюдать меры предосторожности.