Американские наемники были пойманы во время высадки на побережье Венесуэлы, тем самым провалив задание по свержению Николаса Мадуро. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал очередную неудачную попытку американских властей организовать смещение власти в Венесуэле.

Армия Венесуэлы в ходе боестолкновения задержала 3 мая на побережье штата Ла Гуайра несколько членов вооруженного отряда боевиков. Помимо непосредственно стрелкового оружия, боевики группировки имели в своем распоряжении различную технику — катера, автомобили, а также комплекты фальшивых документов.

Впрочем, поддельные паспорта не смогли помочь пойманным скрыть главного факта — они были американскими наемниками.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» в статье для Федерального агентства новостей обратил внимание на заявление властей Венесуэлы, считающих, что случившееся является настоящим актом агрессии североамериканского империализма, подготовленного на территории Колумбии и направленного против правительства Николаса Мадуро.

Американские власти по своей традиции опровергли обвинения, однако в дело вмешался руководитель ЧВК Silvercorp USA Ink Джордан Гудро, признавшийся в подготовке операции по свержению или убийству венесуэльского президента. Попытка переворота даже имела название — Операция «Гидеон», и по словам Гудро, пойманные венесуэльскими властями боевики далеко не единственные, кто высадился в латиноамериканской стране.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как следует оценивать случившийся эпизод в Венесуэле.

По словам собеседника ФАН, в данном случае мы имеем дело с классической попыткой свержения неугодного режима и организацией государственного переворота. Причем важно заметить, что это далеко не первая попытка США добиться этого результата в Венесуэле за последние полтора года.

Следует обратить внимание, что Джордан Гудро не только руководитель американской ЧВК, но и бывший глава службы безопасности президента США Дональда Трампа. Кроме того, именно Гудро стоит за организацией прошлых попыток переворотов в Венесуэле, в частности в 2019 году.

Как считает Борис Рожин, связь руководства ЧВК с американским президентом Дональдом Трампом прямо доказывает тот факт, что лидер США причастен к подготовке попытки переворота в Венесуэле. Мы видим, что Гудро тесно контактировал с ним и сотрудниками администрации. При этом, использование Штатами для свержения Николаса Мадуро ЧВК Silvercorp объясняется желанием Вашингтона оградиться от обвинений.

The operation in La Guaira this morning has now been officially claimed by Jordan Goudreau,the former US green beret who was working with Cliver Alcala to train former Venezuelan soldiers in Colombia.They claim it was a success and their guys are currently in Venezuela#Venszuela https://t.co/jGABCftRgG