США попытались убить Мадуро, не сумев дискредитировать фейками власти Венесуэлы

Американские наемники были пойманы во время высадки на побережье Венесуэлы, тем самым провалив задание по свержению Николаса Мадуро. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал очередную неудачную попытку американских властей организовать смещение власти в Венесуэле.

Агрессия США

Армия Венесуэлы в ходе боестолкновения задержала 3 мая на побережье штата Ла Гуайра несколько членов вооруженного отряда боевиков. Помимо непосредственно стрелкового оружия, боевики группировки имели в своем распоряжении различную технику — катера, автомобили, а также комплекты фальшивых документов.

Впрочем, поддельные паспорта не смогли помочь пойманным скрыть главного факта — они были американскими наемниками.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» в статье для Федерального агентства новостей обратил внимание на заявление властей Венесуэлы, считающих, что случившееся является настоящим актом агрессии североамериканского империализма, подготовленного на территории Колумбии и направленного против правительства Николаса Мадуро.

Американские власти по своей традиции опровергли обвинения, однако в дело вмешался руководитель ЧВК Silvercorp USA Ink Джордан Гудро, признавшийся в подготовке операции по свержению или убийству венесуэльского президента. Попытка переворота даже имела название — Операция «Гидеон», и по словам Гудро, пойманные венесуэльскими властями боевики далеко не единственные, кто высадился в латиноамериканской стране.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как следует оценивать случившийся эпизод в Венесуэле.

Новая попытка

По словам собеседника ФАН, в данном случае мы имеем дело с классической попыткой свержения неугодного режима и организацией государственного переворота. Причем важно заметить, что это далеко не первая попытка США добиться этого результата в Венесуэле за последние полтора года.

«В прошлом году американцы организовали военный переворот в латиноамериканской стране, который провалился, что стало очевидно уже к концу мая 2019 года. Наблюдали мы и попытки вторжения проамериканских наемников через границу Колумбии. Действовали они прямо под контролем американских военных, координирующих переброску боевиков в Венесуэлу для свержения правительства в этой стране», — говорит военный эксперт.

Трамп и подготовка переворота в Венесуэле

Следует обратить внимание, что Джордан Гудро не только руководитель американской ЧВК, но и бывший глава службы безопасности президента США Дональда Трампа. Кроме того, именно Гудро стоит за организацией прошлых попыток переворотов в Венесуэле, в частности в 2019 году.

Как считает Борис Рожин, связь руководства ЧВК с американским президентом Дональдом Трампом прямо доказывает тот факт, что лидер США причастен к подготовке попытки переворота в Венесуэле. Мы видим, что Гудро тесно контактировал с ним и сотрудниками администрации. При этом, использование Штатами для свержения Николаса Мадуро ЧВК Silvercorp объясняется желанием Вашингтона оградиться от обвинений.

«В плане на выполнение вылазки в Венесуэле было заранее прописано, что в случае провала Гудро берет на себя ответственность, прикрывая таким образом как самого Трампа, так и американское ЦРУ. Однако его заявления эти лишь вбросы для прессы. Все ведь прекрасно понимают связь руководства США в организации попытки переворота. Тем более, что все предыдущие попытки этого так или иначе вели к администрации Дональда Трампа, поскольку он различными сценариями пытается добиться заявленных ранее политических целей во внешней политике», — говорит собеседник ФАН.

The operation in La Guaira this morning has now been officially claimed by Jordan Goudreau,the former US green beret who was working with Cliver Alcala to train former Venezuelan soldiers in Colombia.They claim it was a success and their guys are currently in Venezuela#Venszuela https://t.co/jGABCftRgG — CNW (@ConflictsW) May 3, 2020

Военный эксперт обращает внимание, что администрация Трампа пытается осуществить переворот в Венесуэле при тесном сотрудничестве с оппозиционером Хуаном Гуайдо. Это делается для того, чтобы придать преступлению некий национальный окрас и попытаться легитимизовать происходящее.

«Сам же по себе Гуайдо для США просто некий субъект, который может представлять Венесуэлу, действовать в американских интересах и гарантировать, что затраченные на свержение Мадуро средства будут возвращены. Нужно понимать, что при успешном захвате власти Гуайдо и его компания должны были оплатить подрядчикам, в том числе и руководству ЧВК Silvercorp, огромную сумму в виде 212 миллионов долларов. Осуществить это планировалось за счет доходов от продажи венесуэльской нефти. Таким образом США планировали окупить переворот за счет самой экономики Венесуэлы. Конечно, сам Гуайдо отрицает подобные планы, однако признания главы американской ЧВК разрушает все эти заявления», — говорит Борис Рожин.

Силовой метод достижения целей

Администрация Трампа решительно настроена на смещение венесуэльского руководства, однако изначально для этого использовались более «деликатные методы». Можно вспомнить, что первым делом Вашингтон ввел экономические санкции против Венесуэлы, а позже начал оказывать политическое давление.

Когда это не сработало в ходе пошла информационная кампания по дискредитации правительства в Каракасе. В 2019 году ряд западных СМИ публиковали заказные фейки о событиях в Венесуэле, которые не соответствовали действительности, но широко использовались американскими властями. Речь идет о вбросах о «Роснефти», якобы планирующей заниматься продажей добываемой в Венесуэле нефти от своего имени. Также были вбросы и о вывозе «золота Мадуро» в страны Ближнего Востока российской авиакомпанией, а также фейки о прибытии в Венесуэлу ЧВК «Вагнер». Ввиду отсутствия каких-либо доказательств, спустя время, сообщения были опровергнуты теми же изданиями, что их публиковали.

Как считает собеседник ФАН, несмотря на развернутую США масштабную кампанию политического, экономического и информационного давления, Вашингтону так и не удалось добиться своей цели по смене венесуэльского правительства.

«Правительству Каракаса удается успешно бороться с таким давлением благодаря наличию как внутренних ресурсов, так и, конечно же, помощи со стороны союзников – Китая, России и Кубы. При этом Николас Мадуро не только остается на своем посту, ему удается уменьшать влияние проамериканских сил в своей стране, действующих в интересах Вашингтона. Видя это у США лопается терпение, что порождает все более радикальные действия в виде тех, что мы наблюдали на днях. Если не удалась информационная кампания по дискредитации властей, если не получился военный переворот, следующим шагом для американцев видится силовой метод. Поэтому мы и видим такие совершенно грубые попытки смещения, а точнее убийства политических лидеров», — заключил Борис Рожин.

Напомним, что ранее Федеральному агентству новостей удалось разоблачить автора прошлогодних фейков о ситуации в Венесуэле. Согласно собственному расследованию, вбросы делал мошенник и лжеветеран Евгений Шабаев, который для западных изданий был готов выдумывать самую несусветную информацию. Подтвердить это удалось пранкерам, которые представились корреспондентом France Press (AFP) в ходе телефонного разговора. Псевдовоенный эксперт не понял подвоха и с радостью начал рассказывать о якобы присутствии в Индии ЧВК «Вагнер», нанятых властями Китая для борьбы с Пакистаном и недопущения ядерного кризиса.