Вашингтон, 6 мая. Санкции США против «Северного потока – 2» не принесут Вашингтону никакой пользы, если преследуют экономические цели, считает обозреватель Forbes Кен Сильверстин.

По мнению Сильверстина, санкции против «Северного потока – 2» лишь ухудшают отношение Европы к США. Европейцы сами могут выбрать себе поставщика топлива, а США рассматривают лишь как одного из партнеров для диверсификации импорта.

«Если США способны конкурировать по существу — это одно дело, но если они пользуются экономическими санкциями как оружием — это дело совсем другое», — отметил Сильверстин.

Обозреватель считает, что американские санкции против «Северного потока — 2» помогли США «откупорить» европейский рынок природного газа. В Европе американский СПГ может быть востребован в Великобритании, Испании и Франции, однако «самым лакомым куском» для американцев остается Германии. Между тем в Берлине крайне недовольны санкциями США против газопровода.

Сильверстин подытожил, что Европа будет и дальше искать дополнительных поставщиков газа, несмотря на санкции США против «Северного потока — 2». Политику Вашингтона в Западной Европе расценивают как «неуклюжую».

«Если США желают расширить доступ к европейским рынкам природного газа, им придется опираться на честное предпринимательство, а не на приемы принуждения», — заключил обозреватель.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.