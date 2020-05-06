Бизнесмены «закрыли на карантин» правительство Украины

6 мая в центре Киева состоялась акция протеста бизнесменов под лозунгом «Карантин убивает». Главное требование манифестантов к власти было простым — не препятствовать бизнесу во время карантина на Украине. Для большей убедительности протестующие сами «закрыли на карантин» здание правительства Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Протестная акция «Карантин убивает» началась около полудня в самом центре Киева — возле входа на стадион имени Лобановского. Участники акции, добивающиеся скорейшего снятия карантина на Украине, вышли на улицу Грушевского и перекрыли ее, в том числе — своими автомобилями. По оценке корреспондента ФАН, среди машин «страдающих» бизнесменов оказалось много до неприличия дорогих марок. Поначалу создавалось впечатление, что митинг быстро набирает обороты и вскоре станет многотысячным, но, увы — все ограничилось полутораста участниками.

Впрочем, манифестанты были прекрасно подготовлены к акции. На всех машинах были наклеены яркие баннеры: «Нет уничтожению малого бизнеса!», «Справедливость для всех», «Карантин убивает», «Открыть рынки страны!», «Защити ФОП», «Хватит принимать бездумные решения!», «Сиди дома сам», «Эпицентры над законом?», «Кабмин — на карантин!», «Не работаем — не платим» и так далее.

Кроме того, у митингующих в руках было много ярких флагов, в том числе национальных знамен. Во время акции они даже поставили во всю мощь гимн Украины. А после того, как он отыграл, начали стыдить полицейских, не вытянувшихся в струнку, за «неуважение к своему гимну». В общем, митингующие бизнесмены вели себя довольно нагло — особенно с учетом того, что в карантин силовики легко могли их просто разогнать.

Митингующие заявляли, что работу малого и среднего бизнеса «ни в коем случае нельзя было останавливать, даже во время карантина». Одна из участниц акции, Наталья, рассказала, почему она сегодня решила выйти под здание правительства.

«Мы сидим на карантине уже два месяца, платим налоги, взносы, страховки в разные фонды, но не работаем — то есть не получаем никакой прибыли. Тем самым, власть грубо нарушает наше право на труд — нам не разрешают работать! Если так будет и дальше, то через некоторое время нам придется и вовсе голодать. Что нам остается делать? Либо воровать, либо подниматься на защиту своих прав», — заявила бизнесвумен Наталья.

Впрочем, митинг у стадиона Лобановского шел не более 40 минут. После этого его участники убрали свои авто с проезжей части, открыв улицу Грушевского для проезда транспорта. Расставив автомобили на стоянке возле стадиона, бизнесмены-манифестанты пошли пешим маршем к зданию правительства Украины — благо идти им было всего полкилометра.

Придя маршем к кабмину, манифестанты быстро расставили и расклеили свои плакаты, а также организовали «трибуну» на автомобиле с установленными на крыше колонками. В этот момент у корреспондента ФАН возникло ощущение, что они не раз тренировались устраивать подобный митинг. Более того — бизнесмены быстро нашли в своих рядах 10 добровольцев, которые переоделись в костюмы химзащиты и, взяв в руки сигнальные черно-желтые ленты, «закрыли на карантин» здание правительства.

«Мы приехали, потому что нас привела сюда социальная несправедливость. Как так, что одни работают, а мы сидим на карантине? Мы что — хуже ломбардов или «Эпицентра»? Нет! Мы — граждане Украины. Требуем, чтобы весь малый и средний бизнес имел право работать с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм! — кричали с трибуны организаторы акции. — За нами правда, а значит, мы победим!»

Некоторые участники акции держали плакаты довольно рискованного содержания. Например, бизнесмены из Кривого Рога (где родился президент Владимир Зеленский) принесли баннер «Зе-меля! Нам за тебя стыдно!». Среди других требований, которые предъявили властям участники акции, — «срочная замена модели карантина с тотальной на рискоориентированную». А также разрешение работы с 12 мая городскому и междугородному транспорту — при условии соблюдения мер безопасности. Наконец, власть должна была разрешить работать всем рынкам, летним площадкам кафе и ресторанов и так далее.

Примерно через полчаса после начала митинга у здания кабмина организаторы объявили, что власти готовы к диалогу с бизнесменами. Как выяснилось, министр развития экономики и торговли Украины Игорь Петрашко выразил желание встретиться с пятью представителями манифестантов. Организаторы сообщили, что к министру пойдут представители бизнес-организаций пяти областей Украины, которые присутствую на акции. Тем не менее и после этого митинг продолжился практически с прежним накалом.

Напомним, правительство Украины с 12 марта ввело в стране карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Были закрыты все учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Полностью остановлена работа метро в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного пассажирского транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

4 мая кабмин Украины продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в стране продолжится, но планируются дальнейшие его ослабления. По состоянию на 6 мая на Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели 2 097 человек, 327 человек умерли.