Москва, 6 мая. Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирусную инфекцию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ отметил, что большая часть инфицированных коронавирусом являются людьми старше 60 лет и страдают от артериальной гипертензии, сахарного диабета и лишнего веса. При этом мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины.

«Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал Мурашко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,6 миллиона. От инфекции погибло более 257 тысяч человек.

В России зарегистрировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.