Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

Москва, 6 мая. Правительство РФ исключило главу Минэкономразвития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, в состав рабочей группы вошла заместитель министра экономического развития Полина Крючкова. Также из рабочей группы исключили замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Ирину Смирнову.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В ходе совещания глава государства отчитал Решетникова и попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать эту информацию. Путин отметил, что прозвучавшие меры уже были ранее приняты и работают.