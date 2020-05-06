Москва, 6 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников оценил перспективы снятия режима самоизоляции в ближайшее время.

«Если смотреть с медицинской точки зрения, то режим самоизоляции необходимо продолжать и ужесточать… Выход из самоизоляции должен быть поэтапным, чтобы у нас была возможность сделать шаг назад», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек скончались. 21 тысяча человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.