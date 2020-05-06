Путин потребовал от главы МЭР внимательнее следить за реализацией мер поддержки россиян

Ново-Огарево, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин сделал замечание министру экономического развития Максиму Решетникову после озвученного им доклада о мерах поддержки россиян в условиях пандемии.

Путин возмутился, что глава Минэкономразвития недостаточно владеет информацией.

«Многое из того, что я сейчас услышал,— это тот перечень решений, которые ранее приняты, кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, какое количество денег кому [выделено]», — обратился он к министру.

Глава государства подчеркнул, что руководителю ведомства необходимо структурировать все получаемые данные, «чтобы владеть ситуацией вживую».

«Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы», — подытожил президент.

В среду Путин провел онлайн-совещание с правительством по ситуации с коронавирусом.

Открывая обсуждение, президент напомнил, что в апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь гражданам. Затем он попросил участников отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, и выслушал доклады.

Российский лидер обратил внимание участников, что все граждане и организации страны должны получить полную информацию о мерах поддержки, принятых государством в период пандемии. Также он поручил главам регионов принять решения по выходу из режима ограничений и предостерег их от поспешных послаблений. Путин отметил, что любая неосторожность может привести к откату в борьбе с вирусом.