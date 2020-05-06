Репетиция воздушного парада Победы в Севастополе. ФАН-ТВ

50 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа совершили тренировочные полеты над Севастополем. Жители города смогли наблюдать за частью представления к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мастерство пилотирования во всей красе асы покажут уже 9 мая. В воздух поднимутся истребители Су-27П и Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ, Ми-8, Ка-27. А пока пилоты отрабатывают маневры и движение в строю.

Кроме авиации свое представление также отрепетировал сторожевик «Ладный». Корабль считается одним из самых возрастных в военно-морском флоте России и только недавно вернулся в строй после ремонта.

Такие тренировки ко Дню Победы проходят во многих городах России. Авиационная часть парадов состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Ярославле, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Грозном и ряде других городов.