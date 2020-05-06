Дачный сезон 2020: спорный закон, проблемы из-за эпидемии и цены на газификацию

Сложная эпидемиологическая обстановка не смогла отменить начало дачного сезона в 2020 году. Жители России традиционно отправились на время майских праздников за город: приводить участки в порядок, копать грядки и высаживать рассаду. С какими проблемами сталкиваются российские дачники? Насколько сложно выбрать семена и удобрения в Сети? Что нужно сделать, чтобы законно торговать овощами и фруктами, выращенными на даче? На эти вопросы ответили эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило краткий обзор мероприятия.

Дачные привилегии

Владельцы дачных участков оказались в более выгодном положении по сравнению с остальными жителями городов. Пока все сидят по домам и работают на удаленке, у них есть шанс выбраться за город и открыть «садово-огородный сезон». Главный редактор интернет-издания «Газета Садовод» Юрий Бушуев отметил: дачники сейчас действительно в преимуществе, но и они ощутили на себе удар пандемии.

«На даче мы можем самоизолироваться и, плюс, работать активно. С другой стороны, нет таких отраслей, по которым бы не ударил вирус. Сложнее приобрести семена, удобрения, саженцы. Приобретая их в интернет-магазинах, мы лишены некоторой возможности выбора», — отметил эксперт.

Угрозы неурожая на дачах из-за коронавируса нет, уверен эксперт. Главное — нельзя забывать о собственном здоровье.

Кроме того, специалисты фиксируют рост спроса на аренду дач и дачных участков в летний сезон. Причина проста: из-за закрытых границ люди не могут уехать в отпуск за рубеж и путешествовать.

«Многие ищут возможность снять дачу на летний период. Не секрет, что многие выезжают в Крым, кто-то — в другие страны. В этом году все это ограничено. Единственное, куда можно выехать летом, — это на дачу», — сказал Юрий Бушуев.

В Подмосковье дачники открыли сезон гораздо раньше обычного. На это обратил внимание первый зампредседателя Московской областной думы, представитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«У нас традиционно большой поток: конец апреля — начало мая. Правда, в этом году мы видели, что часть дачников отправились за город намного раньше, еще в начале апреля. Это связано с двумя вопросами. Первое — коронавирус. Люди хотят самоизолироваться на даче, а не в городе. Вторая причина — это более теплая погода, которая была в начале апреля в московском регионе. Люди поехали раньше на дачи. Так что больше трети огородников на майские праздники уже были на даче», — сказал парламентарий.

Как законно продавать выращенный урожай

Переоценить роль дачи в России крайне сложно, отметил председатель московского межрегионального союза садоводов и глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. С тем, что садоводы и огородники в какой-то степени обеспечивают продовольственную безопасность страны, спорить крайне сложно.

«У нас есть регионы, которые живут исключительно с огородов. Причем таких регионов — большинство. Не будем брать Москву, Петербург, но давайте отъедем буквально куда-то в Псковскую область, на 20 километров от Пскова — там только огороды. Если ты картошку не сажаешь, ты не выживешь. Так что это не просто вклад. Плюс, это некоторая страховка на случай какого-то дефолта, обвала», — сказал Туманов во время пресс-конференции.

Он напомнил, как в кризис 90-х годов части населения страны удалось выжить и остаться на плаву только благодаря своим огородам. Пандемия коронавируса в 2020 году еще раз показала, насколько важны и нужны дачные участки.

«Эпидемия, пандемия… Вот, люди выезжают на дачи и там выживают. Так что трудно переоценить роль дачи в нашей стране», — резюмировал Андрей Туманов.

Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, в свою очередь, отметил, что дачники могут совершенно законно торговать выращенной продукцией. В московском регионе, например, действуют общие правила по такой торговле.

«Вы обращаетесь в местные органы власти, и вам говорят, где у вас место для продажи продукции. В основном, это центральные рынки. Там отведена площадь, чтобы местные садоводы продавали свою продукцию: огурцы, помидоры, кто-то яйца продает. Это абсолютно бесплатно и безвозмездно.<…> Если вы житель Москвы, то вам надо просто иметь справку, что вы выращиваете продукцию в определенном СНТ», — объяснил Никита Чаплин.

Застарелые проблемы

Российские дачники в разных регионах страны продолжают жаловаться на одни и те же проблемы: где-то до сих пор не проведены газ и свет, а где-то их подключение обойдется садоводу в круглую сумму. Эта проблема знакома главе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву не понаслышке: он сам — такой же садовод.

«Я не знаю способа, как снизить цену на подключение газа. Я считаю, что они действительно бывают абсолютно запредельными, и это колоссальная проблема для страны. На своем уровне <…> мы согласовали с правительством перенос сроков обязательного лицензирования на добычу воды для садоводческих товариществ как минимум до 2022 года. Потому что мы понимаем, что сейчас это — исключительно проблематично и очень затратно. Что касается обеспечения дорогами, электричеством и газом, ключевое слово здесь — «монополисты». На уровне законодательства мы не можем каким-то образом воздействовать на эту сферу», — объяснил парламентарий.

Главный редактор интернет-издания «Газета Садовод» Юрий Бушуев, в свою очередь, считает, что государство должно воздействовать на монополистов. Он рассказал о своем опыте проведения электричества на дачный участок в Выборгском районе Ленинградской области.

«Рынок есть рынок. Когда речь идет о монополистах, здесь должно вмешиваться государство. Еще лет 10 назад провести электричество стоило сумасшедших денег. Сейчас это доступно. Я в прошлом году проводил, — у меня ИЖС, — платил 500 рублей. Это только проект. И подвели к участку», — объяснил он.

Еще одна наболевшая проблема — платный проезд к некоторым садоводствам. Некоторые дачники жалуются на то, что кто-то выкупает дорогу, ставит на ней шлагбаум, и проезд по ней разрешен только за определенную плату. Депутат Николаев отметил, что это не единичные случаи.

«Это связано со злоупотреблениями со стороны руководства товариществ. Чтобы не было таких злоупотреблений, в новом законе появился пункт о долевой собственности <…> Чтобы ни у кого не было возможности присвоить такую собственность и право единоличного управления такими объектами. Более того, мы знаем случаи, когда председатель управления узурпировал, можно сказать, власть. Он начинает оформлять такие объекты в собственность самого товарищества, и потом самолично им управляет. Именно для этого в мае будет принят закон, в соответствии с которым общее собрание сможет назначать отдельного человека, который будет заниматься от лица всех садоводов регистрацией общей долевой собственности», — объяснил Николай Николаев.

Спорный дачный закон

Еще одной важной темой дискуссии во время пресс-конференции стал федеральный закон 217 о ведении гражданами садоводства. Мнения экспертов по «дачному закону» разделились. Депутат Николай Николаев рассказал об онлайн-слушаниях, где подвели итоги первого года работы новых законодательных норм. В них приняли участие садоводы со всей страны: от Калининграда и до Приморья.

«Есть несколько болезненных тем, требующих нашего внимания. Мы на комитете после слушаний внесли предложения соответствующие. Прежде всего, это вопросы, связанные с управлением общедолевой собственностью. В управлении этим имуществом теперь принимают участие не только члены садоводческого товарищества, но и те люди, которые не захотели становиться членами, однако живут на этой территории. Теперь все члены садоводства являются совладельцами. Много вопросов, связанных с порядком проведения общих собраний. Сейчас в режиме самоизоляции просто так собраться вместе не получится. Эти вопросы получают решение в перспективе. Очень важный блок — взаимоотношения садоводов с местными муниципалитетами. Ведь закон дал возможность прописываться на участках. Рядом с большими городами целые дачные поселки становятся мини-городками, в которых проживают круглый год. Люди ставят вопросы, чтобы товарищества приобретали статус населенных пунктов», — сказал парламентарий.

В целом, по его мнению, новый закон заработал. Документ решил большое число вопросов с практической точки зрения, однако в будущем в него будут вносить определенные правки.

Юрий Бушуев, в свою очередь, заявил, что ничего бы не стал менять в федеральном законе 217. По его мнению, в документе «разрешили то, что было разрешено, и запретили то, что было запрещено». Ни хуже, ни лучше от этого никому не стало.

«В закон я бы ничего не стал вносить. Закон должен идти за жизнью, а не жизнь за законом. Сейчас нет привязки садоводческого товарищества к местности. Руководство района вспоминает о нем, когда налоги надо состричь. Надо, чтобы [садоводство] стало населенным пунктом или было привязано к населенному пункту. Но чтобы у руководства района были не только права по сбору налогов, но и обязанности», — отметил он.

Представитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин добавил, что в этом году дачники столкнулись с новыми проблемами из-за коронавируса.