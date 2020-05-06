Донбасс сегодня: под Донецком взорвался склад боеприпасов ВСУ, армия Киева понесла потери

Донбасс, 6 мая. Украинские силовики наносят удары по ДНР, чтобы скрыть факт ЧП на своих позициях. Передовые части ВСУ несут крупные небоевые потери. Для украинских журналистов в зоне ООС наступили трудные времена. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь открывался из минометов разного калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Обстреляны города Горловка и Донецк, а также поселки Сигнальное, Петровское, Коминтерново и Саханка. Повреждены восемь жилых домов.

Подробности трагедии в Александровке

В понедельник военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины нанесли серию ударов из орудий боевых машин пехоты по Петровскому району Донецка. Осколочные ранения получили четверо местных жителей, в том числе трое детей. Разведка армейского корпуса ДНР установила, что мотивом киевских силовиков стала попытка списать на боевые действия внезапно возникший пожар на собственном складе боеприпасов в районе Марьинки.

В момент разрывов боеприпасов погибли двое военнослужащих ВС Украины, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. В этот же день на украинском контрольно-пропускном пункте с целью скрыть ЧП не пропустили съемочные группы трех украинских телеканалов, которые направлялись для съемок на передовые 28-й мехбригады. Комиссия штаба Операции объединенных сил, по данным донецкой разведки, уже выяснила, что один из пострадавших на пожаре солдат Винар нарушил требования безопасности, что и привело к возгоранию склада РАВ.

Еще один интересный факт вскрылся в батальоне, где произошел пожар. В расположении подразделения отсутствовал солдат ВСУ Олейников, служивший наводчиком той самой боевой машины пехоты, из которой осуществлялся обстрел Александровки. Комиссия штаба ООС опросила его сослуживцев и выяснила, что солдат исчез сразу после обстрела, а по документам он в отпуске с 1 мая. Возможно, таким образом руководство части пытается выгородить виновных, чтобы избежать ответственности и наказания.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что наблюдатели ОБСЕ не принимали участия в фиксации последствий террористического акта, совершенного украинскими силовиками в отношении мирных жителей ДНР.

В подразделениях ВСУ растут потери

На днях в одном из подразделений 30-й механизированной бригады ВСУ произошли очередные небоевые потери во время проведения инженерных работ на позициях, сообщает спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Четверо солдат были направлены командованием на дооборудование позиций без сопровождения сапера. Во время проведения работ у военнослужащих раньше времени сдетонировал окопный заряд, что привело к тяжелым ранениям троих и гибели одного человека.

В оборонном ведомстве ЛНР также добавили, что им стало известно о росте небоевых потерь в рядах подразделений северной оперативно-тактической группировки украинских войск. За апрель 17 человек погибли, 42 получили ранения. Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в 93-й механизированной бригаде.

Комбриг ВСУ препятствует работе журналистов на позициях

Луганские военные сообщают о подавлении украинскими силовиками сигналов мобильной связи в зоне ответственности 93-ей механизированной бригады ВСУ. Соответствующий приказ отдан командиром бригады Дмитрием Брыжинским с целью противодействия работе украинских съемочных групп. Вероятно, таким образом комбриг пытается не допустить распространения информации о плохой эпидемиологической обстановке в бригаде и ненадлежащем оборудовании позиций.

Перед пропуском корреспондентов на передовые у них отбираются сотовые телефоны и гаджеты с выходом в Интернет. Но не всегда техника возвращается представителям СМИ в первоначальном виде. К примеру, журналистам телеканала «Дом» после работы на позициях бригады вернули разбитый телефон и ноутбук с поврежденным жестким диском. Журналисты пожаловались командующему ООС генералу Кравченко, после чего Брыжинскому пришлось возмещать ущерб и приносить извинения работникам СМИ.