Меладзе объяснил заволновавшимся фанатам, почему плачет рядом с Джанабаевой

Москва, 6 мая. Российского певца Валерия Меладзе заподозрили в неискренности чувств к супруге — исполнительнице Альбине Джанабаевой. Поклонники уверены в том, что он несчастлив в браке.

Как уточнили фанаты певца, это якобы заметно по его глазам и настроению во время совместных появлений с женой. По мнению пользователей, на последнем выступлении в онлайн-формате Валерий и вовсе чуть не расплакался рядом с Джанабаевой.

Как пишет издание «Семь дней», самого артиста слухи о проблемах в семейной жизни забавляют. Он объяснил, что причина его слез на концерте заключается совсем не в другом.

«Я плачу от счастья, когда пою», — подчеркнул артист.

Ранее Джанабаева призналась, что регулярно «дает концерты» своему мужу Валерию Меладзе. Бывшая солистка «ВИА Гры» посетовала на свой взрывной характер. Грузинский артист отметил и позитивные стороны семейной жизни. По его словам, супруги то и дело радуют друг друга неожиданными сюрпризами. Певец отдал должное кулинарным способностям жены. Меладзе особенно по душе шарлотка от Джанабаевой. Экс-участница «Виа гры» проявляет способности к вязанию и вышиванию.

Альбина считает, что ключ к семейному счастью — уважение к личному времени и увлечениям спутника жизни. Она отметила, что очень любит проводить время с мужем, но уважает его право на общение с братом и другими людьми.

В сентябре 2019 года стало известно о разрыве творческого союза Альбины Джанабаевой с композитором Константином Меладзе. Об этом писала «Газета.ru».

Бывшая солистка «Виа Гры» поблагодарила Константина Меладзе за приобретенный ценный опыт.