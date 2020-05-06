Жальные песни: Роман Носиков про вой о поражении России в борьбе с ковидлой

Приход пандемии ковидлы разнообразил нашу жизнь, такую понятную и размеренную.

Вот раньше, бывало, каждую весну мы были обречены выслушивать одно и то же.

На День космонавтики — что «Гагарина силком запихнули в «Фау-2», а Королеву сломали челюсть в ГУЛАГе». На Пасху — что «ваш Христос не воскресал, тут как раз его могилу нашли».

На 9 Мая — что «немцев трупами завалили», «заградотряды», «миллионы изнасилованных немок», «звероподобные ватники с крадеными часами», «а вот белокурые арийские асы, да разве ж это победа, лучше б парад пенсионерам раздали, а вам лишь бы планету пугать».

Несколько лет назад весенние наши праздники пополнились еще одним знаменательным днем — и с тех пор совестливцы неизменно отмечают его плачем Ярославны про «подлый отжим Крыма у братской Украины».

А нынче… погляди в Рунет! В этом году жанр творческого переосмысления реальности в идеологически правильную сторону у демшизы пополнился новым типом произведений — о поражении России в борьбе с ковидлой. На арену вернулась давно забытая классическая пара Белого и Рыжего с историей «про то, как у нас не получилось».

Пару дней назад в роли Белого выступил оппозиционный экономист Владислав Иноземцев, некогда вознесенный советским социальным лифтом до теоретического органа ЦК КПСС — журнала «Коммунист».

«…Россия уверенно проигрывает «войну» с коронавирусом… В нормальной стране власти говорят правду о масштабах эпидемии… Люди сами требуют от ближних соблюдать дистанцирование. Так происходит в США, Германии, Великобритании… В России власти думают, что они могут действовать по-китайски, а народ будет вести себя по-европейски. Полная импотенция, проявленная на фоне широкого коллективного отмечания майских праздников, аукнется в середине месяца, уничтожая надежды на выход из самоизоляции и начало «перезапуска» экономики. В общем, все как всегда. Власть делает вид, что руководит, народ пытается делать вид, что следует ее командам. Президент отсиживается в своем бункере. Катастрофа неотвратимо приближается», — телеграфирует Иноземцев.

В общем, все действительно как всегда: «народ не тот», «Путин-отец нас бросил», «власть обманывает», «мы все заболеем и умрем» — если не от болезни, то от голода.

Хотя лично я еще ни разу не видел в России драк в супермаркете из-за гречки или туалетной бумаги. Не замечал многокилометровых очередей с тележками. Не был свидетелем паники или жутких толп, отдыхающих на газоне. Не встречал новостей о том, что персонал дома престарелых в полном составе бросил стариков и сбежал. Или что медработники какой-нибудь клиники хором пели гимн от радости, что к ним передумали везти зараженных. И я еще ни разу не слышал о том, чтобы возле больницы или морга в России бросили машину, загруженную разлагающимися трупами.

Да, гуляют по паркам целые семьи, попадаются бегуны и даже футболисты во дворах. В Северной Осетии спалили вышку сотовой связи — первую и вроде бы последнюю на всю страну. Но глядя на цивилизованные народы, я все с большей любовью и надеждой смотрю на наши курносые лица. Среди них мне спокойнее.

Да и с родным государством мне как-то лучше, чем со шведским, белорусским или британским, учитывая их политику выработки коллективного иммунитета. И даже лучше, чем с американским, итальянским, испанским, французским и многими другими — учитывая долю тамошней смертности.

Но где есть Белый, там ищи и Рыжего. В его роли наш старый знакомец Леонид Волков.

«Почему Россия не справилась? А можно вообще так ставить вопрос?» — задается вопросом Волков.

И отвечает: да, можно.

«Прирост новых случаев в процентах за последние две недели (315%) и за последнюю неделю (166%) с большим отрывом превосходит аналогичные показатели в любой развитой стране; из стран со значительным количеством зараженных хуже показатели только в Перу и Мексике…. В итоге Россия стремительно поднялась на седьмое место по общему числу официально выявленных зараженных, и на второе место (после США) по количеству «активных случаев», то есть болеющих и пока не излечившихся и не умерших…» — настрочил «финансист Навального».

То есть если бы умерло побольше, дела России в общем зачете были бы не так ужасны, получается у Волкова. Много я интеллектуалов на своем веку повстречал, но чтобы вот так — это в первый раз.

При этом в России смертность менее процента, а в «развитых» странах все «намного лучше»: Великобритания — 13%, Италия — 13%, США — 5,3%.

Как же так? У Леонида есть ответ: вся статистика подделана! По мнению этого честного люксембургского парня, Россия научилась скрывать многотысячную смертность. Ведь если мы «неразвитая» страна, значит у нас сейчас должны быть десятки тысяч трупов!

Правда, при всех наших ужасах, включая самого Леонида Волкова, в России пока нигде не обнаружены ни братские могилы в парках, ни мобильные морги с гниющими покойниками. Так что либералам впору восстановить старые нацистские агитки про мясорубку для человечины. А еще лучше — про колбасу из больных ковидлой.

А теперь о том, откуда это все берется.

Не стоит полагать это политической деятельностью. Да, конечно, это политика — и политическая же попытка запугать население целой страны. Но не стоит полагать, что это попытка продать себя в качестве политического лидера. Никакого лидерства, а значит и ответственности эти люди не примут.

Что же перед нами тогда?

Прежде всего, рассказы о том, «как у России не получилось» — это обратная сторона рассказов о том, «как получилось у Грузии». Помните, даже книга была — «Почему у Грузии получилось?». Ее автор, сотрудница Института экономического анализа Лариса Буракова, подозрительно знакомо убеждала россиян в невероятных успехах грузинских реформ. Сейчас это читать-то смешно, а тогда многие полагали это откровением.

То есть перед нами — обычная оплаченная работа, при которой изо рта сотрудника вылетает то, что ему напели в зад.

Но есть еще жанр! Это достойно отдельного обсуждения. Мы имеем дело, друзья, с классической уголовной жальной песни.

Помните, в 1990-х, когда основной экономической деятельностью стала приватизация, а классом-гегемоном — бандит, вся страна вдруг утонула во «Владимирских централах», «Таганках» и прочей сопливо-татуировочной романтике? Этот жанр до сих пор удовлетворяет важнейшую потребность уголовника — прощать его основное занятие.

Психологический механизм тут предельно прост. Уголовный фольклор снимает с преступника ответственность за его поступки. Именно поэтому уголовник в песнях такого жанра все время настойчиво рисуется ребенком. Он — «мальчоночка», «сынок», «дитя».

Он один, он покинут в жестоком несправедливом мире. За него должен нести ответственность кто-то другой. Виновата мама, потому что «не уследила, не уберегла». Виновата «жизнь такая» — из-за которой герою не остается ничего кроме как жить суровой жизнью.

Цель такой уголовной песни — вызвать жалость не в абстрактном собеседнике, а у самого уголовника к себе.

Человек, который опьянен жалостью к себе, умильно проливает слезы над своими душевными и финансовыми травмами, упивается ощущением собственного бессилия, ничтожности, одиночества, брошенности и слабости — такой человек простит себе все что угодно.

Люди, которые сбегаются на исполнителей этого жанра, осознают ли они природу своей потребности или нет, — удовлетворяют именно ее. Знает ли об этом исполнитель? Но даже если не знает — все равно чувствует настроение публики.

И когда мы читаем под жалобным воем Белого и Рыжего очередной истеричный комментарий: «Беспросветный мрак-то какой, слезами истекаю, отчаянье душит, просвета нет, Бога нет, Родины нет, народ быдло, власть преступники, ах, сердце закололо…» — это не тонкая чувствительная натура в обморок грохнулась. Это кто-то свою тайную лелеемую страстишку выкармливает.

Не обязательно совсем жуткую. Может быть, вполне обыденную: взяточничество, воровство, жлобство… «Они-то вон чо! А я чо? Я человек маленький».



Забывая, что маленьким можно быть по-разному: