Ресторан в теплице: в Амстердаме нашли способ безопасно отобедать. ФАН-ТВ

Находчивый владелец вегетарианского ресторана в Амстердаме придумал, как сохранить социальную дистанцию в своем заведении. Теперь прямо на берегу водоема рядом с рестораном расположились пять уютных теплиц. Впрочем, они были там и раньше, но использовались для различных арт-проектов. Романтичное местечко сразу приобрело особый шарм, оно выглядит невероятно атмосферно. В первый же день столики в ресторане забронировали 240 раз.

«Я думаю, что это действительно классно, что мы можем быть вместе в общественном месте, но не быть опасными для людей. На фоне коронавируса мы не хотим быть заразными для людей, поэтому я думаю, что это очень хорошо, что есть способ поесть в общественном месте, не представляя опасности для других», — восторженно отзывается посетительница ресторана Энн Хофстра.

Основатель заведения Виллем Велтховен позаботился также и об обслуживании: блюда подаются на длинных подносах, а сами официанты носят перчатки и защитные экраны. Контакт посетителей с персоналом и другими гостями сведен к минимуму. Поначалу Виллем переживал, что теплицы покажутся тесными и неудобными, но посетители нашли их очень романтичными.

«Здесь очень приятно и уютно. Я думаю, что было бы также очень романтично, если бы сюда приходили пары. У нас действительно хороший вид, здесь не ветрено, так что мы наслаждаемся им», — рассказывает Джинтаре Абариунайте.

Кафе и другие общественные места Нидерландов закрыты до 20 мая, но уже понятно, что этот ресторан пустовать не будет.