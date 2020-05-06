Эксперты Россотрудничества объяснили, кто стоит за борьбой с памятью о Победе

Фальсификация истории и война с памятниками недопустимы, заявили участники пресс-конференции «Москва – Прага: 75 лет Победы, 75 лет памяти», которую в среду провело в онлайн-формате Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в мероприятии, приуроченном к началу Пражской наступательной операции, приняли участие докладчики из России, Чехии и Польши.

В этот день 6 мая 1945 года советские войска начали последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года Прага была освобождена войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, напомнили организаторы пресс-конференции.

В Россотрудничестве отметили, что современный мир постоянно проверяет на прочность способность людей оставаться достойными гражданами своей страны.

«В этот сложный момент, когда многие из нас оказались в вынужденной изоляции от остального мира, как никогда необходимо вести диалог о том, что нас объединяет, а не разделяет», — констатировали в ведомстве.

Напомним, накануне МИД Чехии обратился к своим российским коллегам с официальной нотой, в которой содержался призыв урегулировать разногласия, в числе которых — демонтаж памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.

Факты превыше всего

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Михаила Брюханова, состав участников онлайн-конференции позволяет назвать ее научной.

«Сегодня Россотрудничество собрало людей, которым небезразлично состояние отношений между РФ и Чехией», — добавил он, уточнив, что международное гуманитарное взаимодействие налажено во многих сферах, в частности — в сфере образования. Также идет сотрудничество на уровне чешских муниципалитетов, которое позволяет молодежи бесплатно посещать Россию.

Другим важным направлением деятельности Россотрудничества является противодействие попыткам фальсификации истории, отметил Брюханова. Ведомство реализует программы, направленные, в первую очередь, на молодежь, в рамках которых даются навыки работы с фактами.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Геннадий Матвеев считает, что огромную роль в победе над фашизмом сыграла решимость лидеров стран-участниц антигитлеровской коалиции договориться между собой.

«Великое счастье человечества и наших народов в том числе, что во главе СССР, Великобритании, США и чешского правительства в изгнании оказались договороспособные люди, — уверен он — Они представляли разные мировоззрения и идеологии, вели политику, прежде всего, в интересах своих государств. Это не помешало им в самый сложный момент в истории человечества отбросить в сторону все, что их разделяло, и сосредоточиться на решении общей задачи».

На особенность позиции чешского народа в 1939 году обратил внимание историк, профессор философского факультета Карлова университета Ян Рыхлик.

«Позиция чехов в 1939 отличается от позиций других народов тем, что все хотели мира, но чехи не хотели мира, потому что на тот момент мир означал уничтожение чешской государственности, — объяснил он. — Протекторат — это не чешское государство, это даже не оккупированное чешское государство. Это уничтожение чешской государственности. Только путем войны было возможно решить чешский вопрос. Мирным путем — нет! Вот поэтому чешский народ приветствовал начало Второй мировой войны. Чехи, конечно, не могли воевать сами. Им нужны были союзники, которыми не стали Англия и Франция».

Рыхлик отметил, что впоследствии чешский народ дорого заплатил за суверенитет.

«Чехия потеряла во Второй мировой войне больше, чем США — 360 тысяч человек, что составило 3% населения, из которых 214 000 погибли в концлагерях либо были казнены», — напомнил он.

И снова виноват СССР

Публицист, политолог, председатель объединения «Чешский форум мира» Владимира Витова обратила внимание на декларацию, появившуюся в сентябре 2019 года при участии Европарламента. В документе шла речь о «европейской исторической памяти».

«Это — весьма негативный факт. Там приводятся совершенно демагогические утверждения, будто СССР совместно с Германией начал Вторую мировую войну, их роли не просто уравниваются, Советский союз объявляется основным виновником войны. Там утверждается, что Гитлер напал на СССР в профилактических целях, чтобы спасти Европу от наступления большевизма. Текст этой декларации полностью умалчивает о роли СССР в завершении войны», — рассказала она.

По словам докладчицы, политологи и негосударственные организации распространяют данную точку зрения при финансовой поддержке Европарламента, а также США.

«К сожалению, мы видим, что в европейских СМИ появляются материалы о том, что СССР выступал агрессором, а Германия защищала Европу, — констатировала Витова. — ЕС выражает свое опасение и озабоченность в связи с якобы имеющим место искажением истории со стороны нынешней РФ и попытками маскировать «преступления СССР» и требует оказать противодействие информационной войне».

В декларации указывается, что памятники советским воинам повествуют о тоталитарных режимах и их продвижении, в связи с этим, по мнению авторов, эти памятники необходимо убирать.

Докладчица также рассказала, что Альянс национальных сил подал заявление в суд в связи со сносом памятника маршалу Коневу, которое противоречит целому ряду правовых нормативов чешского законодательства.

Владимира Витова констатировала: в Чехии невозможно озвучить в СМИ альтернативную точку зрения, поскольку местные власти придерживаются линии ЕС, а на обращения в суд никто не реагирует.

При этом, добавила она, большинство жителей Чешской Республики уважают Красную армию, которая освободила Чехословакию, и ухаживают за памятниками и мемориалами.

Минобороны возвращает имена бойцов

Вместе с тем, о могилах русских воинов разных эпох в Чехии продолжает заботиться Министерство обороны России. Об этом рассказал представитель Минобороны в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин.

По его словам, главные задачи его направления деятельности — паспортизация воинских захоронений, каталогизация, сведение архивов, ведение учета и поиск захоронений.

«На территории Чешской Республики находятся воинские захоронения трех периодов: войны с Наполеоном, Первой мировой войны, Второй мировой войны и послевоенные захоронения», — уточнил Трякин.

Он также с сожалением констатировал, что в этой стране им и его коллегами зафиксирован новый способ искажения истории.

«Были обнаружены случаи изменения внешнего вида захоронений: лавровые венки, установленные вместо звезд и надпись «советским воинам», замененная на «жертвам Второй мировой войны». Такие случаи происходят в каждом крае. В итоге незаметное изменение внешнего вида приводит к тому, что постепенно даже у тех, кто живет поблизости, создается ощущение, что памятника освободителям чешского народа здесь никогда не было, а похоронены некие абстрактные «жертвы войны», — обратил внимание Алексей Трякин.

Другая проблема, по словам представителя Минобороны — разный статус объектов, который влечет разное к ним отношение.

Несмотря на позицию чешских властей, большую помощь в установлении имен погибших военнослужащих оказывают местные молодежные организации.

«Мы разработали проект по работе с городами-побратимами и городами воинской славы Чехии с задействованием молодежных организаций, которые помогают устанавливать имена захороненных воинов. В связи с пандемией коронавируса мы разработали систему дистанционного обучения таких групп. Всего в проекте участвуют 47 человек», — рассказал Трякин, уточнив, что за последние два года Минобороны составило список из 9 тыс. человек. В этом году будут установлены таблички, и память 5 тыс. человек будет увековечена.

Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков признал, что, хотя в связи с 75-летием Победы над нацизмом ведомство запланировало ряд мероприятий, жизнь внесла в эти планы свои коррективы.

«Из-за эпидемии у нас этой весной отменилось более 30 памятных мероприятий: выставки, конференции, концерты, гастроли российских театров и многое другое. Что-то было перенесено на осень, что-то — в онлайн-формат. В частности, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Достаточно разместить в соцсети историю своего родственника и поставить соответствующий хэштег», — сообщил он.

Коллега Кончакова, руководитель представительства Россотрудничества в Польше, кандидат политических наук Игорь Жуковский констатировал политизированность процессов, наблюдаемых в странах Восточной Европы.

«То, что происходит в странах Восточной Европы — следствие политических решений, связанных со стремлением местных элит создать новую общность на новых исторических принципах. И Польша играет в этих процессах не последнюю роль», — уверен он.

По мнению Жуковского, противодействие памятникам воспринимается властями ряда стран как часть противодействия политике современной России на уровне смыслов.

«Работа нашего культурного центра носит разъяснительный характер, направленный на поиск объединяющих моментов, — сообщил глава польского представительства Россотрудничества.

Жуковский подчеркнул, что общая память о войне, о Победе, должна стать объединяющим фактором. Вне зависимости о того, в какой стране мы находимся, память не должна переписываться в угоду политической конъюнктуре.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса многие ранее запланированные мероприятия, в том числе приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, отменяются, переносятся, либо проводятся в онлайн-режиме.