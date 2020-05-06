Москва, 6 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в столице сохранится после 12 мая.

По его словам, в течение последних двух недель в Москве фиксируется стабилизация ситуации с коронавирусом. Мэр также добавил, что с 12 мая в Москве начнут работу строительные и промышленные предприятия, однако это не означает полную отмену режима самоизоляции.

«Начало работы строительных и промышленных предприятий в Москве не означает снятия режима самоизоляции… Надо понимать, что режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему, для того чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий», — сказал Собянин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,6 миллиона. От коронавируса погибло более 257 тысяч человек.

В России зафиксировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной ифекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.