Мамаев возместил ущерб ведущей Первого канала за разбитый автомобиль

Москва, 6 мая. Футболист Павел Мамаев возместил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой ущерб за поврежденный автомобиль, сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Правозащитник пояснил, что Мамаев ознакомился с требованиями Ушаковой и решил единолично компенсировать более 321 тысячи рублей.

«Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам», — сказал адвокат.

Ольга Маслий (фамилия ведущей по паспорту) подала иск к Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Драка произошла возле гостиницы «Пекин» в 2018 году. После инцидента всех участников потасовки приговорили к реальным срокам до полутора лет. Они отбывали наказание в Белгородской колонии.

В сентябре 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условиям УДО. Дело двух футболистов вызвало большой общественный резонанс, поскольку оба спортсмена известны своими скандальными выходками и огромными тратами в зарубежных ресторанах.

В октябре 2019 года на российском телевидении показали социальную драму Рустама Ильясова «Трудные подростки», которую сняли по мотивам истории Кокорина и Мамаева.