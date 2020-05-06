Эксперт сравнил экономические потери России и Запада из-за мирового кризиса

Падение российского ВВП в 2020 году из-за обвала мировых цен на нефть не является радикальным. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Василий Колташов, комментируя отрицательный прогноз Еврокомиссии по динамике макроэкономического показателя на 2020 год в России.

Как указывается в докладе ЕК, по итогам текущего года в России произойдет резкий спад экономической активности, а падение ВВП составит 5% вместо роста на 1,4%, который ожидался ранее. По расчетам Еврокомиссии, поступления от нефти «могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится».

Однако в 2021 году Еврокомиссия прогнозирует рост российского ВВП на 1,6%, так как потребление будут сдерживать потеря доходов и неопределенность. Оценки ЕК по ВВП совпадают с прогнозами российских властей.

Несмотря на пессимистичные прогнозы различных экспертов, руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что в 2021 году должно произойти «экономическое оживление».

«Дело в том, что глобальный кризис продолжается с 2008 года, и волн было несколько. Каждая волна сопровождалась не только драматическими событиями, но и еще более драматическими пророчествами, — заявил Колташов в комментарии ФАН. — Конечно, 2020 год будет депрессивным в российской экономике. Падение на 5% ВВП вполне возможно. Однако оно не является радикальным, поскольку в американской экономике прогнозы по падению ВВП уже доходят до 30–40%. По Евросоюзу ВВП опустится на более чем 10%. Потери у нас будут не столь драматичными, как на Западе. Причина заключается в том, что мы сейчас переживаем третью волну мирового кризиса, а они переживают еще вторую. У них в 2014 и 2016 годах не было экономического обвала. Там все было очень стабильно и ровно. Сейчас они получают кризис в двойном размере, не говоря про огромные пузыри на фондовом рынке. Российская экономика будет падать не так сильно, но кризис не отменяется».

Показатель ВВП является «скользким», говорит экономист.

«Скорее, он показывает оболочечную экономику. Гораздо более показательны данные объемов производства и продаж, то есть всего, что касается реального обмена товаров на деньги», — пояснил он.

Тем не менее удара по сфере услуг из-за пандемии коронавируса не удалось избежать, замечает эксперт.

«Московские сервисы уменьшаются до необходимого минимума. Снятие режима самоизоляции этого факта не отменит», — сказал Колташов.

В текущих условиях России нужно будет обеспечивать «перезапуск собственной экономики», говорит экономист.

«У нас будет падение объемов строительства, если только во второй половине года ситуация не начнет меняться за счет государственных мероприятий. В этом случае годовая статистика может быть исправлена», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет экстренных мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. За пять месяцев коронавирус успел распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее крупными очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция, Россия.