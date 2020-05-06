Путин назвал абсолютно правильной передачу регионам полномочий по борьбе с COVID-19

Москва, 6 мая. Практика показала, что решение передать полномочия по борьбе с коронавирусом главам регионов было абсолютно правильным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по коронавирусу с главами субъектов РФ.

Глава государства подчеркнул, что координация со стороны правительства абсолютно необходима. Путин напомнил, что вопросами, связанными с отслеживанием ситуации с коронавирусом в стране, занимается рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но общую работу по карантинным мерам и по их снятию, по оживлению экономики должно осуществлять правительство РФ.

«Потому что мы сейчас переходим к очень важному этапу работы. Нам и вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно — нужно двигаться постепенно вперед», — подчеркнул глава государства.

Ранее участвующая в совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план по постепенному выходу страны из карантина. Регионы смогут постепенно снимать ограничения, учитывая уровень заболеваемости, заполненность коечного фонда, а также охват тестирования на коронавирус.

По последним данным, число выявленных случаев диагностики COVID-19 в РФ составляет 165 929. С начала эпидемии 21 327 пациентов полностью выздоровели, 1 537 человек скончались.