ПНС Ливии заметает следы: Вострецов заявил, что террористы боятся резонанса фильма «Шугалей»

Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал вчерашнюю статью Федерального агентства новостей о похищении силами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) ливийского чиновника. Он согласился, что боевики ПНС неспроста напали на сотрудника Аудиторского Бюро, похожего на актера отечественного боевика «Шугалей», который по сюжету картины снабдил российских социологов информацией об экономических преступлениях «премьер-министра» Файеза Сарраджа и предоставил им его банковские счета.

Премьера фильма, повествующего о судьбе незаконно заточенных в частной ливийской тюрьме «Митига» социологов, состоялась 1 мая на телеканале НТВ. «Шугалей» переведен на разные языки мира, в том числе показ прошел на ливийских телеэкранах. Ответственные за похищение российских ученых боевики ПНС также ознакомились с художественным произведением, снятым по реальным событиям. На следующий день в Триполи исчез председатель Генерального департамента Финансового надзора за государственным сектором в Ливии Редха Куркаб, удивительным образом похожий на одного из актеров. Позже выяснилось, что его похитили люди главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.

Сергей Вострецов в эксклюзивном интервью ФАН назвал это свидетельством того, что давно утратившее легитимность «правительство» Сарраджа опасается международного разоблачения собственного террористического режима, показанного в фильме.

«Однозначно они боятся. Ведь наши ученые, работая над исследованием в Ливии, точно ничего не придумывали. Они совершили подвиг, внесли ясность в происходящее. Социологи искали объективную информацию, чтобы донести ее до международного сообщества, за это и пострадали. Конечно же, ПНС сейчас будет всячески заметать следы, понимая резонанс, который вызовет кинокартина», — объяснил он.

По мнению депутата, похищение реального чиновника напрямую связано с внешним сходством между ним и актером фильма. Также Вострецов отметил, что данный персонаж по сюжету кино занимает схожий пост в Ливии:

«Это же террористы, они примитивно мыслят, провели такую «параллель». Испугались и решили устранить возможный источник информации о собственной преступной деятельности. Они это наверняка сочли «недоработкой»: как это так, человек, который может обладать какими-то данными про них, оказался на свободе? И решили зачистить ситуацию, чтобы никто ничего не нашел».

При этом «министр внутренних дел» Башага отказывается отвечать на вопрос, почему подконтрольные ему силы похищают людей и в случае с гражданами России, проводившими официальные исследования в Ливии, и в случае с членом Аудиторского Бюро Редхи Куркабом. При этом имя Башаги фигурирует в докладах Организации Объединенных Наций, где его обвиняют в применении средневековых пыток к заключенным, а также сотрудничестве с исламистскими группировками. Однако в санкционные списки ООН его не занесла.

«Это двойные стандарты Запада и Европы. Для них это просто политическая игра. Бандиты и террористы ПНС рано или поздно все равно доиграются. Они воспользовались нестабильностью в мире и противоречиями между разными политическими силами: США привычно преследует свои интересы, Европа зависима от Америки, Россия в одиночестве ищет крупицы правды. Хорошо, что Сирию мы успели спасти от участи Ливии, так бы Ближний Восток уже претерпевал еще худший кризис. Бесчинствующих в североафриканском государстве террористов уничтожат, как только международная обстановка стабилизируется», — считает политик.

В заключение Вострецов добавил, что посмотрел отечественный боевик «Шугалей» и был тронут до глубины души стойкостью российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, попавших в плен террористов ПНС. Он выразил надежду, что фильм сможет поспособствовать скорейшему освобождению социологов и возвращению домой.