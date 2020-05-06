Глава Роспотребнадзора объяснила уникальность ситуации с коронавирусом в РФ

Москва, 6 мая. Ситуация с распространением коронавируса в России уникальная, в некоторых регионах страны темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%», — заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

В среду президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, на котором присутствуют главы всех регионов РФ, а также члены кабмина.

В ходе совещания Путин поручил губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, принять решение о дальнейших действиях в регионах. Путин отметил, что ситуация с коронавирусом складывается в регионах по-разному: в некоторых регионах ограничительные меры должны быть сохранены или усилены, а в других – постепенно смягчены.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 3,7 млн человек, 258 тысяч человек скончались.