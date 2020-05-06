Российская фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе к Плющенко

Москва, 6 мая. Российская фигуристка Александра Трусова ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к ее коллеге Евгению Плющенко. По данным журналистов, спортсменка давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

«В активе Трусовой — четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель», — говорится в общении.

Как пишет издание Sport24, Трусову также задевало то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была серебряный призер чемпионата Европы и двукратная чемпионка РФ Анна Щербакова. Как пишут средства массовой информации, Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе.

Ранее Плющенко ответил на критику в свой адрес и объяснил, зачем «издевается» над сыном Александром во время тренировок.

Плющенко периодически публикует видео с ребенком, из которого собирается сделать звезду фигурного катания. На одном из недавних роликов Саша учился садиться на шпагат. Но растяжка давалась ребенку не просто, в один момент он не выдержал и закричал от боли. Плющенко, несмотря на это, продолжил занятие.

На фигуриста и его супругу, музыкального продюсера Яну Рудковскую, посыпался шквал критики. Но звездную пару нападки, по их словам, не задевают. Плющенко объяснил, что они с сыном ставят перед собой высокие цели, достичь которые можно только трудом. Именно поэтому на тренировках мальчик выкладывается по максимуму.

Фигурист заметил, что его часто критикуют люди, не занимавшиеся спортом профессионально. А значит, они не могут быть компетентными в этом вопросе, заключил Плющенко.