В ЛНР уверены, что у Украины гораздо больше шансов провести выборы в США, чем в Донбассе

Пока Украина не будет нацелена на достижение результата в переговорах с Донбассом, никакого мира достичь не удастся. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Выборы в Донбассе

Заместитель главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко выразил надежду, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут одновременно с местными выборами. Последние запланированы на 25 октября.

«Мы верим в это всей командой, вместе с Андреем Ермаком (глава офиса президента. — Прим. ФАН), что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому идти», — сообщил он в ходе брифинга.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Игры Зеленского

Как отметил Родион Мирошник, у Андрея Ермака есть гораздо больше шансов провести местные выборы по украинскому законодательству в октябре 2020 года в украинской диаспоре в Чикаго в США, чем в Донбассе.

«Они могут поменять еще 20 переговорщиков и в минском, и в «нормандском формате». Но если перед ними не будет стоять задача договариваться, то переговоры будут продолжаться десятки лет, и никакого результата не будет. Пока же и Зеленский, и Ермак просто играют в басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — резюмировал Родион Мирошник.

Падение рейтинга

Политолог Максим Жаров отметил, что украинская сторона в последние дни резко активизировалась в рамках минской группы по Донбассу. Основная цель этой активности офиса президента Украины лежит внутри страны — рейтинг Зеленского продолжает снижаться. Поэтому, чтобы остановить это падение, в ход идет все, начиная от заявлений о приостановке «реформы» здравоохранения, заканчивая выборами в Донбассе.

«Всерьез намерения Киева провести выборы в Донбассе 25 октября воспринимать, как и обычно, не стоит. Для этого, согласно Минским соглашениям, просто нет условий. Более того, пока Киев не выполнил свою часть условий необходимых для созыва саммита лидеров «нормандской четверки». Так что выборы в Донбассе Киев может провести осенью только виртуально, выйдя за рамки Минских соглашений. Однако вряд ли это позволят сделать ему его американские кураторы», — заключил Максим Жаров.

«Зеленский затеял геноцид»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что Владимир Зеленский пытается вновь переплюнуть своего предшественника.

«То, что не удавалось [Петру] Порошенко, удастся ему. Хотя на самом деле Зеленскому удается то же самое и ни граммом больше. Если он считает, что новая команда переговорщиков сможет договориться о выборах, то здесь вполне сложно с ним согласиться. Тем более, Украина выступает с позиции «сначала отдайте под контроль Киева границу России с ДНР и ЛНР, а затем уже выборы», а не наоборот, как это прописано в Минских соглашениях. Соответственно, к 25 октября намечен не только возврат границ, но и геноцид населения Донбасса. По-другому здесь никак», — добавил Антон Бредихин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.