Путин поручил довести до всех граждан РФ полную информацию о мерах поддержки

Москва, 6 мая. Все граждане и организации России должны получить полную информацию о мерах поддержки, принятых государством в период пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов 6 мая.

«Все граждане, компании, собственники должны знать, какие именно меры поддержки предлагает правительство. <…> Просто должна быть хорошая информация, полноценная, достоверная и широкая», — подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что все граждане должны знать, как они могут воспользоваться льготами. Президент отметил, что способы оформления льгот должны быть доступны для населения.

«Самое главное — все должны быть уверены, что это до них дойдет. Поэтому сейчас нужно эту работу развернуть. Нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Потому что основные решения будут приниматься после 12 мая», — подытожил Путин.

Ранее на совещании глава государства поручил главам регионов принять решения о мерах по выходу из режима ограничений. Президент отметил, что в этом вопросе необходимо опираться на мнения специалистов и ученых, а также учитывать возможные риски. Путин предостерег от поспешной отмены ограничений. Он отметил, что любая неосторожность может привести к откату.