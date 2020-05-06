Попова предложила отменять карантинные меры в регионах в три этапа



Москва, 6 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и региональными властями представила план постепенного выхода из карантина.

На первом этапе, по ее словам, можно разрешить занятия спортом на улице, на втором этапе — прогулки с семьей и работу некоторых магазинов и заведений общепита, а также занятия в образовательных учреждений, на третьем — открытие парков и скверов, но с учетом соблюдения социальной дистанции.

Решения о снятии ограничений регионы смогут принимать на основе нескольких показателей. В частности, им нужно будет учитывать число заразившихся, заполненность коечного фонда и охват тестирования.

Напомним, с 30 марта в РФ был введен режим нерабочих дней. В первую очередь, чтобы затормозить распространение коронавирусной инфекции. Россиян попросили соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без острой необходимости. Попова ранее сообщала, что выход из самоизоляции возможен после 12 мая, если россияне не сорвутся на майских праздниках.

В Минздраве сегодня заявили, что в России пока не идет речь о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, число выявленных случаев диагностики COVID-19 в РФ составляет 165 929. С начала эпидемии 21 327 пациентов полностью выздоровели, 1 537 человек скончались.