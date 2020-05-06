Турция объявила о продолжении вооруженного вмешательства в Ливию и Средиземноморье

Анкара, 6 мая. Турецкое правительство объявило о продолжении «решительной борьбы» в Ливии и средиземноморском регионе с использованием всех видов вооруженных сил страны. С заявлением на тему выступил Омер Челик, пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития».

Пресс-секретарь, говоря о событиях в Ливии, заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично следит за развитием ситуации в североафриканской стране, а также за реализацией национальных интересов в Восточном Средиземноморье. Он добавил, что Анкара использует для этого все имеющиеся виды войск.

«Мы предпринимаем необходимые политические инициативы против провокаций греков в Восточном Средиземноморье, а наши вооруженные, воздушные, сухопутные и морские силы продолжают решительную борьбу», — отметил он.

Омер Челик осудил страны, которые поддерживают Халифу Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе против террористической угрозы. Заявление пресс-секретаря стало очередным подтверждением того, что Турция задействовала все имеющиеся военные ресурсы для вмешательства во внутриливийский конфликт, о чем ранее говорил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари.