Лукашенко объяснил белорусам, как целоваться в период пандемии

Минск, 6 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал новую рекомендацию по профилактике коронавируса: он объяснил, как следует целоваться, чтобы не подхватить инфекцию. Об этом сообщает белорусский портал Reform.by.

В среду, 6 мая, глава государства посетил испытательный полигон Объединенного института машиностроения национальной академии наук и пообщался с журналистами.

Рассуждая на тему профилактики заражения COVID-19, Лукашенко отметил, что белорусы в целом ведут себя ответственно и соблюдают социальную дистанцию. При этом белорусский лидер традиционно в образной форме описал свое представление о дистанцировании.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там, в семье, останься в семье», — объяснил он.

Ранее Лукашенко уже делился советами по противостоянию инфекции. Он предлагал бороться с вирусом трактором, игрой в хоккей, сливочным маслом, а также водкой и сауной. Последние противовирусные «средства» белорусский лидер назвал во время встречи с чиновниками непосредственно во время рассмотрения кадровых вопросов.

В Белоруссии, несмотря на пандемию, нет ограничительных мер, которые действуют в большинстве других стран. Лукашенко принял решение не изолировать граждан, поскольку, по его мнению, сделать это «невозможно», а в случае «страшной тревоги» люди спрячутся сами.

В связи с отсутствием ограничений в Минске 9 мая состоится традиционный парад Победы. Накануне белорусский лидер пригласил посетить его глав других государств.