Гаспарян уверен, что сборник «Цифры Победы» будет интересен тем, кому нужна правда о ВОВ

Радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что новый сборник Росстата поможет в борьбе с фальсификацией истории о Великой Отечественной войне.

Росстат подготовил статистический сборник и мультимедийный проект «Цифры Победы», в которых исследователи рассказали о Великой Отечественной войне и ее влиянии на последующую жизнь государства.

«Для нас важно показать объективную картину того, что происходило в то время. Важно вспомнить абсолютно все и абсолютно всех, уточнить все детали. И мы постарались сделать это в новом издании», — заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

В сборнике приведены данные о потерях Советского Союза в годы войны, собрана информация о погибших на фронтах, на оккупированных территориях, о попавших в плен и замученных в нацистских лагерях. Все цифры собирались сотрудниками Росстата, Минобороны, Росархива, МВД, ФСБ с 2009 по 2011 годы.

В сборнике говорится и о материальных потерях. Они составили почти 680 млрд рублей (в ценах 1941 года). В общей сложности за годы ВОВ материальные ресурсы страны сократились более чем на треть. Несколько разделов посвящены мобилизации населения, работе партизан, эвакуации, воинским захоронениям, государственным наградам, военно-экономическому потенциалу Германии, союзникам СССР и т. д.

По словам российского радиоведущего, писателя и публициста Армена Гаспаряна, новый сборник статистики поможет россиянам понять истинные масштабы ущерба, нанесенного Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.

«Это хороший сборник, который дополняет наше представление о Великой Отечественной войне и при этом отвечает современным требованиям. Главное, что это именно сборник документов, чего у нас крайне мало. В наших книжных магазинах в основном какой-то научпоп, далеко не всегда написанный объективно, а зачастую выполняющий совершенно другой функционал. Так вот подобного рода сборники очень полезны, так как они предоставляют скупые статистические данные, рассказывающие, как все происходило на самом деле. Это не то, чего вам бы хотелось, не то, как вам это себе представлялось, а то, как это было тогда. И именно на основе таких документов можно и нужно судить о войне», — сказал эксперт.

Публикация новых данных перед 75-й годовщиной Победы также произошла не случайно. Еще в Советском Союзе вся новая литература, посвященная событиям 1941-1945 годов, публиковалась перед праздничными мероприятиями.

«Я надеюсь, что эта работа в Росстате будет продолжаться, потому что, разумеется, это далеко не единственное, что они могли бы опубликовать. Надеюсь, что последуют продолжения, ну а мы будем читать, анализировать и потом уже рассказывать людям о новых данных. Понятно, что я тоже буду в работе что-то из этого сборника использовать, потому что это фундаментальное издание. Сам же сборник будет полезен тем, кому интересна правда о Великой Отечественной войне, а не вечная вонь: «власти от нас подло что-то там скрывают», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, сборник объединил информацию из более чем 70 частных и государственных архивов. Все данные военного времени, собранные специалистами Росстата, можно найти на мультимедийном портале «Цифры Победы».