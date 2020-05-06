Сирия, 6 мая. На восток Хасаки прибыло около 300 солдат международной коалиции. Сразу несколько отрядов покинули «Дивизию Султан Мурад» из-за несогласия с политикой руководства. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): повысила меры безопасности на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: обнаружили пусковые установки из которых неизвестные обстреляли международный терминал в городе Багдад.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились нескольких боевиков убитыми и раненными при взрыве заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления в Хасаку.

Провинция Алеппо

Несколько отрядов вышли из «Дивизии Султан Мурад» и из состава «Сирийской национальной армии». Как сообщает агентство Step News, причиной послужила политика руководства дивизии. Напомним, что в настоящее время различные фракции «Сирийской национальной армии» были направлены Турцией в Ливию. Финансирование группировок, которые отказались участвовать в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) было урезано. Таким образом за отказ от боев на стороне ПНС полностью были лишены финансирования боевика «Фейлак аш-Шам».

Как передает портал Enab Baladi, на севере Алеппо сохраняется напряженная обстановка в связи с серии взрывов заминированных автомобилей в зонах оккупации СНА. Согласно местным источникам, протурецкие боевики повысили меры безопасности, после того как обезвредили самодельную бомбу в городе Аль-Баб. Военная полиция СНА запретила въезд мотоциклов и иных транспортных средств в город, усилив охрану на блокпостах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», в результате срабатывания взрывного устройства в одном из автомобилей на дороге в поселке Багуз на востоке провинции, погиб один гражданский, двое боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения. В установке бомбы в машину подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», за последние месяцы они участили вылазки в оккупированные курдскими боевиками зоны. Днем ранее SDF отчитались о серии задержаний на востоке провинции, и что им удалось совместно с силами международной коалиции задержать террориста ИГ, который занимался координированием «спящих ячеек» ИГ, финансированием и поставками оружия.

Провинция Хасака

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), американские войска продолжают восстанавливать свое влияние к востоку от реки Евфрат, увиливая военное присутствие в Хасаке. Согласно источнику, к базе ВС США «Касра» в поселке Тель-Байдар прибыл конвой военной техники. Коалиция также интенсифицировала патрулирование на востоке провинции. Еще одна автоколонна из 300 военнослужащих на бронированных автомобилях прибыла в Хасаку с севера Ирака сегодня утром, после пересечения границы через незаконный пункт «Аль-Валид».

Ирак

Как передает Telegram-канал «Рыбарь», Пентагон сообщил о гибели двух американских военнослужащих в результате не боевого инцидента 4 мая в иракской провинции Эрбиль. По мнению военных аналитиков, заявление о гибели двух солдат при неизвестных обстоятельствах могут быть попыткой США легитимизировать свои боевые потери при обстреле их военной базы в январе этого года. 8 января база ВС США «Айн Аль-Асад» попала под удар оперативно-тактических баллистических ракет. Обстрел велся со стороны позиций Корпуса Стражей Исламской революции, иранские бойцы атаковали базу в качестве ответа на покушение на генерала «Кудс» Касейма Сулеймани. 3 января он погиб в результате авиаудара, нанесенного беспилотником ВС США по кортежу высокопоставленных офицеров «Кудс» и «Хашд Шааби» в Багдаде.

Источник также передал, что международный терминал Багдада в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных. По различным сведениям, неизвестны выпустили около 16 снарядов, три из которых достигли «зеленой зоны». Позже иракские силовики обнаружили самодельную пусковую установку, из которой были выпущены три реактивных снаряда в направлении международного аэропорта «Багдад». Жертв удалось избежать, нанесен только материальных ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.