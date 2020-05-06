В Госдуме отреагировали на боевые учения Украины в Азовском море с применением артиллерии

Украине стоит объединиться с Российской Федерацией в борьбе с распространением коронавируса, а не заниматься агрессивными действиями у российских границ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Боевые учения Украины

Морская охрана пограничной службы Украины провела боевые учения со стрельбой в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба украинского пограничного ведомства.

«В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны во главе с КРМО «Донбасс» совместно с катерами ВМС Вооруженных сил Украины провели боевые учения», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что в ходе тренировок проводился целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей. Была расстреляна плавучая мина и отработана огневая поддержка береговых подразделений. Кроме того, участники учений отдельно отработали спасение человека, который упал за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.

Украинская агрессия

Как отметил Юрий Швыткин, военные учения Украины в Азовском море — это яркий показатель того, что украинское руководство сегодня не может смириться и выстроить конструктивный диалог с Российской Федерацией. Кроме того, до сих пор есть определенные политические силы, которые заинтересованы в обострении отношений Украины и России.

«Эти силы подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к эскалации напряженности. На мой взгляд, проводимые стрельбы, особенно в период пандемии нового типа коронавируса, в борьбе с которым Украина выглядит не лучшим образом, — это показатель. Получается, что эскалация напряженности с Россией для Киева является приоритетнее, чем обеспечение здоровья собственных граждан», — пояснил Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что Украине стоит объединить усилия с Россией в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако вместо этого прослеживается агрессия со стороны Украины, резюмировал российский политик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.