LIVE: Благотворительный концерт группы «Ленинградское время»

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт группы «Ленинградское время». Это — одна из самых заметных команд России, исполняющих кавер-версии популярных песен. Группа является победителем конкурса «Каверни Агутина», участником фестиваля Harley days Spb. Сегодня «Ленинградское время» представит зрителям Федерального агентства новостей программу «Русский рок караоке».

Состав группы:

Артем Уланов - вокал, гитара (Angel Da Rock)

Константин Плехов - гитара («Оригами», Skywards)

Кирилл Павловский - ударные («Сегодня ночью», «1.5 кг отличного пюре»)

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения как через благотворительные фонды, так и на прямую. Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Реквизиты указаны на сайте больницы: http://botkinhosp.org/pomoch-bolnitse

Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).