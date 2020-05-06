Москва, 6 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников оценил вероятность заражения коронавирусом через вентиляцию в квартире.

По его словам, к настоящему моменту установлено, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем при контакте с инфицированными. При этом подтвержденных случаев заражения коронавирусом через вентиляцию пока нет.

«Считается, что через окно или вентиляцию в квартире невозможно заразиться коронавирусом», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,6 миллиона. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрированы 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек скончались. 21 тысяча человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной ифекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.