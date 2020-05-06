Звезда мелодрамы «Не могу сказать «прощай» скончалась в Москве

Москва, 6 мая. Известная советская и российская актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве, она долгие годы боролась с раком.

Артистка ушла из жизни в ночь на 6 мая в своей квартире на Большой Драгомиловской улице. 13 апреля Паркиной исполнилось 68 лет.

Онкологическое заболевание, с которым боролась артистка, перешло в последнюю стадию. Метастазы захватили весь организм. Лечение не помогало, а носило только поддерживающий характер.

5 мая Паркиной стало хуже, после чего медики констатировали ее смерть, передает издание KP.Ru.

Паркина родилась в Риге, получила театральное образование. Успешно выступала как вокалистка, работала в Рижском эстрадно-концертном объединении.

Зрителям актриса запомнилась по роли Марты в фильме «Не могу сказать «прощай» 1982 года. Ее партнерами по съемочной площадке были Анастасия Иванова и Сергей Варчук.

Паркина также играла в фильмах «Мимино», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима». С 2000 годов артистка снималась в российских сериалах. Паркину помнят как очень интеллигентного и утонченного человека, она всегда подавала хороший пример остальным.