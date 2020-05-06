Боксеры Усик и Ломаченко назвали русских и украинцев единым народом

Киев, 6 мая. Чемпионы мира по боксу с Украины Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в съемках документального фильма российского монастыря «Корсунская пустынь».

В фильме Ломаченко признался, что у него очень много друзей, родственников, а также соперников в России. По его словам, он не собирается прерывать общение с ними и будет и дальше поддерживать отношения.

«Я с детства, когда рос, у меня не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая-то. Я все время думал, что мы единый народ», — признался Ломаченко.

Боксер заявил, что сейчас намеренно подменяют принципы и веру. Усик поддержал коллегу, подчеркнув, что тоже продолжит общаться с близкими из России. Также в съемках приняли участие боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Ранее Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма и Донбасса, а не о территориях, которые они населяют. Спортсмен выразил уверенность, что украинцы некорректно оценивают ситуацию в Крыму и Донбассе. Он также добавил, что украинских политиков не волнует судьба жителей Луганска и Донецка, так как они озабочены вопросами территорий, над которыми Киев потерял контроль.