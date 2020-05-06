Депутат Вострецов заявил, что Петербург может сам решить вопрос с довыплатами врачам

Санкт-Петербург, 6 мая. Петербург может сам решить вопросы с выплатами компенсаций врачам, у которых выявили COVID-19, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов, комментируя обращение в прокуратуру своего коллеги Михаила Старшинова, который посчитал, что в действиях петербургских властей при начислении компенсаций медикам якобы могут присутствовать коррупциогенные факторы.

«Спасибо коллеге Михаилу Старшинову за заботу о медицинских работниках Северной столицы. Вероятно, он лучше всех знает ситуацию в Петербурге, раз досконально не проверив информацию, направляет официальный запрос и тут же отчитывается о своих сомнениях в СМИ», — сказал Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее партия «Единая Россия» на своем официальном сайте опубликовала информацию о запросе, который Старшинов направил после публикации СМИ о возможных проблемах в процессе получения компенсаций. В запросе, в частности, говорится, что «порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, в значительной степени усложняет процесс получения единовременных выплат, а в отдельных случаях делает их получение невозможным».

Вострецов напомнил, что Петербург одним из первых регионов страны решил, помимо федеральных выплат, выплачивать из городского бюджета компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом.

«Разумеется, каждая копейка, потраченная из казны, требует обоснования и отчета. Иначе тот же Старшинов первым обвинит петербургские власти в нецелевом расходовании бюджетных средств», — заметил он.

Парламентарий подчеркнул, что медперсонал сейчас находится на передовой в борьбе с пандемией, и все, кто заразился на рабочем месте, безусловно, получат компенсации.

«COVID-19 никого не делит по профессиональному признаку, и нередко бывает, что инфекцию, в том числе медики, цепляют не только на работе, но, например, на отдыхе. Таким, разумеется, дополнительное вознаграждение не положено», — уточнил он.

Депутат уверен, что специально созданные при больницах комиссии сработают профессионально, быстро и четко, а несправедливых решений при этом удастся избежать.

«Во всех обстоятельствах, в каждом конкретном случае разбираются специальные комиссии, созданные в медицинских учреждениях. А где же их еще создавать? — задался вопросом Вострецов. – Наша страна и весь мир впервые столкнулись со столь масштабной опасностью, как COVID-19. Разумеется, требуется время, чтобы алгоритм выплат заработал, как часы. Это не бюрократия, как подозревает господин Старшинов, а нормальная работа, которая проводится без надуманных задержек. Так что в ближайшие дни все, кому положены компенсации, их получат».

Напоследок парламентарий посоветовал коллегам обратить внимание на проблемы в своих регионах и заняться их решением.