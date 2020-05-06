В Госдуме хотят упростить прописку на дачных участках

Санкт-Петербург. 6 мая. Государственная Дума и Росреестр вместе проработают механизм признания садоводств населенными пунктами, чтобы упростить прописку в капитальных частных домах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Конечно, мы будем носить определенные правки [в 217-ФЗ], понимая некоторые болезненные стороны. Речь идет не о том, чтобы садовые товарищества вдруг стали населенными пунктами. Это не нужно, и такой потребности, в принципе, нет. Но на сегодняшний день мы приняли решение: несмотря на то, что есть формальный механизм перевода таких товариществ в населенные пункты, но реально людям практически невозможно этого добиться. Поэтому мы сейчас совместно с Росреестром будем разрабатывать критерии, при соблюдении которых [дачному] поселку невозможно будет отказать в переводе в статус населенного пункта», — пояснил депутат.

Он предложил вернуть право оборота земельных участков на территории нацпарков и охраняемых территорий.