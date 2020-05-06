Москва, 6 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как лечить легкую форму коронавируса в домашних условиях.

«Легкую форму коронавирусной инфекции необходимо лечить «бабушкиными методами». Есть куриный суп, а также пить больше воды и витаминных напитков. Сохранять постельный режим, а также регулярно проветривать комнату и чаще менять постельное белье», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. Инфекция унесла жизни более 257 тысяч человек.

В России зарегистрированы 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.