Путин предостерег от поспешного снятия ограничений по коронавирусу

Ново-Огарево, 6 мая. Любая поспешность в отмене ограничений, введенных в связи с пандемией, чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном реализации ранее принятых решений по борьбе с COVID-19.

Российский лидер поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений, при этом он предостерег глав субъектов от скоропалительных решений.

«Нельзя забегать вперед, любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — отметил он.

Напомним, что ранее важность поэтапного снятия ограничений из-за COVID отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В начале мая она заявила, что послабления должны вводиться постепенно и локально, поскольку в разных субъектах ситуация с коронавирусом отличается. Неодинаковы, в частности, динамика заболеваемости и дисциплина граждан.