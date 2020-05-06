Путин поручил главам регионов принять решения о мерах по выходу из режима ограничений

Москва, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, принять решение о дальнейших действиях в регионах. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по реализации мер борьбы с коронавирусом.

«Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая», — сообщил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в реальности ситуация гораздо сложнее, чем на схемах и планах. Однако каждому региону необходимо иметь выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий.

Путин отметил, что ситуация с коронавирусом складывается в регионах по-разному: в некоторых регионах ограничительные меры должны быть сохранены или усилены, а в других – постепенно смягчены.

«Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — добавил Путин.

Ранее глава государства поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу с 12 мая. Путин подчеркнул, что рекомендации по выходу из режима ограничений по коронавирусу должны включать критерии и параметры последовательных шагов поэтапной отмены ограничений.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 3,7 млн человек, 258 тысяч человек скончались.