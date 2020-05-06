Глава «Садоводов России» призвал привязать садоводческие товарищества к населенным пунктам

Санкт-Петербург, 6 мая. Новый «дачный закон» 2019 года (217-ФЗ) не затруднил жизнь садоводам, но и не упростил ее. Своим мнением о законодательных нормах поделился председатель Московского межрегионального союза садоводов, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я не стал ничего ни исправлять, ни добавлять, потому что этот закон делался исключительно для того, чтобы поставить «галочку» в поручении президента Российской Федерации, — считает Туманов. — Предлагалось разработать целую систему мер хозяйствования внутри садоводческого товарищества, привязать их к населенным пунктам — то, что в законе просто не пропишешь. Решили, что это долго, сложно, надо работать — гораздо проще бумажку написать и «галочку» поставить».

По его словам, авторы закона «разрешили то, что было разрешено, и запретили то, что было запрещено», однако реальные изменения так и не наступили.

«В результате мы имеем то, что имеем. Никому от этого принципиально хуже не стало, но и лучше не стало. Тогда зачем это нужно было?» — задал риторический вопрос Туманов.

Он предложил привязать садоводческие товарищества к населенным пунктам, чтобы местные власти чувствовали ответственность за дачников и обязанности перед ними, а не только занимались сбором налогов.

«В результате же мы не получили решения ни одной проблемы», — добавил Туманов.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу «дачный закон», призванный расширить полномочия садоводов и огородников. Владельцы садовых участков теперь могут регистрироваться в своих домах, если они соответствуют требованиям для постоянного проживания.