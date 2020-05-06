Путин на совещании по коронавирусу рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Москва, 6 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин идет на поправку, заявил президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по коронавирусу с главами регионов.

«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — сказал глава государства.

По словам Путина, глава правительства постепенно восстанавливается.

«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — уточнил он.

Напомним, о том, что у него был выявлен коронавирус, Мишустин проинформировал Путина 30 апреля. Премьер сообщил, что уходит на самоизоляцию. Президент пожелал ему выздоровления и попросил позвонить из больницы.

В дальнейшем пресс-секретарь премьера сообщал журналистам, что Мишустин продолжает работать с документами и держит постоянную связь с коллегами. Следом за премьер-министром COVID-19 диагностировали у главы Минстроя Владимира Якушева. Он был доставлен в больницу. Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой. У нее болезнь протекает в легкой форме. Она находится дома, все встречи проводит в онлайн-формате.

На сегодняшнем совещании Путин намерен обсудить с главами регионов РФ меры по поддержке экономики России в условиях коронавируса, а также план по выходу из самоизоляции, который главе государства представили ранее. В совещании принимают участие также министр труда, глава ЦБ РФ, руководитель ФНС, глава Роспотребнадзора и многие другие.